Netflix a été torréfié par Internet après l’échec d’un événement de diffusion en direct

En bref: le deuxième événement diffusé en direct de Netflix ne s’est pas exactement déroulé comme prévu. En fait, ça n’a pas baissé du tout. Le géant du streaming devait organiser une réunion spéciale en direct pour sa série de télé-réalité Love is Blind dimanche à partir de 20 h, heure de l’Est. Les téléspectateurs faisant la queue pour l’événement ont reçu un message d’erreur leur demandant de vérifier leur connexion Internet et d’essayer de recharger la page.

Netflix a reconnu le retard via un tweet maintenant supprimé, notant que la diffusion commencerait dans environ 15 minutes. Une heure et demie plus tard, Netflix est revenu sur Twitter pour s’excuser pour le snafu et confirmer que l’événement ne serait pas diffusé en direct comme prévu. Au lieu de cela, la réunion serait enregistrée et téléchargée sur Netflix « dès que cela sera humainement possible ».

Un tweet de suivi tôt ce matin a promis que l’émission serait disponible dans le monde entier aujourd’hui à partir de 12 h du Pacifique / 15 h de l’Est.

Netflix a organisé son premier événement en direct, la comédie spéciale Chris Rock Selective Outrage, le 4 mars depuis l’Hippodrome Theatre de Baltimore, Maryland. Cet événement a été diffusé sans problème.

N’oubliez pas de louer des vhs chez nous. Vous pouvez le démarrer à temps sans problème… C’est ce que nous obtenons. – Blockbuster (@blockbuster) 17 avril 2023

Netflix a reçu des critiques de toutes parts au sujet de l’incident. Le compte Twitter du service de covoiturage Lyft a déclaré qu’il ne voulait plus entendre les plaintes concernant ses temps d’attente, et le compte officiel de Blockbuster a rappelé les jours glorieux de la location de cassettes VHS et a noté comment « c’est ce que nous obtenons » maintenant. Des rivaux, dont Pluto TV, ont profité de l’incident pour brancher leurs propres services.

Les actions de Netflix sont en baisse de 2,21% le jour de la rédaction, bien qu’il ne soit pas clair si la baisse est attribuable au problème technique de diffusion en direct.

Netflix s’est fait les dents en tant que fournisseur de DVD par courrier avant de passer finalement au streaming, mais vous serez peut-être surpris d’apprendre qu’il exploite toujours le service de location de DVD en tant que filiale appelée DVD.com.

Les diffusions en direct comme les événements sportifs pourraient être un futur moteur de croissance pour Netflix, mais si l’incident de ce week-end est une indication, il reste encore quelques rides à aplanir.



