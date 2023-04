Le conseil bizarre d’Apple si vous ne pouvez pas mettre à jour le firmware de vos AirPods

Apple a lancé aujourd’hui une nouvelle série de mises à jour du micrologiciel pour les AirPods, notamment les AirPods, les AirPods Pro et les AirPods Max. Parallèlement à ces mises à jour du micrologiciel, Apple a également un conseil pour les utilisateurs qui ne peuvent pas mettre à jour leurs AirPod parce qu’ils « n’ont pas d’appareil Apple à proximité ».

Pour rappel, les mises à jour du micrologiciel des AirPods sont fournies automatiquement lorsque vos AirPods sont en charge et à portée de votre iPhone, iPad ou Mac connecté au Wi-Fi. Il n’y a aucun moyen de forcer la mise à jour de vos AirPods, et il n’y a aucun moyen de les mettre à jour manuellement à l’aide d’un appareil non Apple.

Dans cet esprit, Apple a mis à jour son document d’assistance pour les mises à jour du micrologiciel des AirPods avec un conseil pour les personnes susceptibles d’utiliser des AirPods sans produit Apple.

« Si vous n’avez pas d’appareil Apple à proximité, vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store ou auprès d’un fournisseur de services agréé Apple pour mettre à jour votre micrologiciel », explique Apple.

Ce conseil est apparemment destiné aux personnes qui utilisent des AirPod avec un appareil Android ou Windows, mais pourrait également s’appliquer aux utilisateurs d’Apple dont les AirPod sont bloqués sur des versions de firmware plus anciennes. Il n’y a probablement pas beaucoup de ces personnes là-bas, mais c’est apparemment un groupe assez grand pour qu’Apple ait ressenti le besoin d’ajouter cela à son document de support aujourd’hui.

Même au-delà de ce cas particulier, les mises à jour du firmware des AirPods sont un gâchis. Encore une fois, vous ne pouvez pas installer manuellement les mises à jour ni même forcer la mise à jour de vos AirPods. Apple ne fournit pas non plus de notes de version détaillées pour les mises à jour du micrologiciel des AirPods.

Vous pouvez vérifier la version du micrologiciel de vos AirPods – encore une fois, en supposant que vous avez un appareil Apple – en vous rendant dans l’application Paramètres, en allant sur « Bluetooth », puis en appuyant sur le bouton « i » à côté de vos AirPods. Faites défiler vers le bas et vous verrez la version du micrologiciel de vos AirPods.

AirPods Pro (2e génération) : 5E133

AirPods Pro (1ère génération) : 5E133

AirPods (2e et 3e génération) : 5E133

AirPod Max : 5E133

AirPods (1ère génération) : 6.8.8

Il est plus que temps pour Apple de réorganiser le processus de mise à jour du micrologiciel des AirPods, de préférence via une application « Accessoires » dédiée. Avec les mises à jour du micrologiciel AirPods accompagnées de notes de publication claires et de processus de mise à jour clairs, Apple peut s’appuyer sur la possibilité d’apporter des améliorations aux AirPods par liaison radio, comme il le fait déjà pour ses autres produits.

Source : TwitterInstagram et Mastodon



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :