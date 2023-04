Top 5 des ordinateurs portables avec la meilleure durée de vie de la batterie à acheter en 2023

Le monde des gadgets mobiles prend progressivement le dessus, ce qui en fait le meilleur moment pour commencer à considérer la durée de vie de la batterie. Outre la portabilité, une autre raison pour laquelle les ordinateurs portables sont principalement préférés aux ordinateurs de bureau est certainement à cause de leurs batteries intégrées. De plus en plus d’utilisateurs passent chaque jour aux ordinateurs portables, mais peu d’entre eux le font sans tenir compte de l’autonomie de la batterie. Mis à part les spécifications et les préférences de la marque, il est recommandé de tenir compte de la capacité de la batterie avant d’acheter un nouvel ordinateur portable.

Contrairement à il y a quelques années, la durée de vie des batteries des ordinateurs portables ne cesse de s’améliorer chaque jour. Cela est largement dû à la demande des utilisateurs qui ne semblent pas disposer d’une autonomie suffisante de la batterie de leurs ordinateurs portables. Jusqu’à présent, il existe toujours une forte demande pour des batteries plus longues dans les ordinateurs portables. Si vous êtes ici en train de lire ceci, alors je suppose que vous cherchez probablement à obtenir un ordinateur portable avec la meilleure autonomie de batterie.

Si ma supposition est bonne, alors vous venez d’atterrir sur la bonne page. Nous avons effectué de nombreux travaux de recherche afin de rassembler ces ordinateurs portables. Notre objectif était de sélectionner le meilleur en matière d’autonomie de la batterie. Le voyage a été assez long mais finalement, nous y sommes. Allons droit au but.

Ordinateurs portables avec la meilleure autonomie de batterie

L’un des meilleurs moyens de tuer une batterie d’ordinateur portable est de lire une vidéo de haute qualité en continu avec toutes les fonctionnalités de connectivité activées. Pour aggraver les choses, vous pouvez autoriser la lecture d’une vidéo en arrière-plan tout en jouant à un jeu exigeant. Habituellement, ce sont quelques-unes des périodes difficiles que les ordinateurs portables doivent traverser lors des tests de batterie. Ces ordinateurs portables de notre liste ont été soumis à des tests rigoureux pour s’assurer qu’ils fonctionnent bien. Si vous envisagez d’obtenir l’un de ces éléments, vous pouvez être assuré que vous optez pour le meilleur en termes d’autonomie de la batterie.

Apple MacBook Pro (16 pouces, M2 Pro 2023)

Le dernier ordinateur portable haut de gamme d’Apple vient en premier sur notre liste. Lors du test de décharge de la batterie, le MacBook Pro 16 2023 a pu endurer tout cela. Il a pu durer jusqu’à 24 heures et 34 minutes. Le dernier ordinateur portable d’Apple présente de nombreuses similitudes avec son prédécesseur avec quelques rafraîchissements assez difficiles à remarquer. En interne, il y a eu quelques améliorations notables qui méritent d’être mentionnées. Ces mises à niveau incluent le processeur M2 Pro, Wi-Fi 6E et HDMI 2.1.

Apple MacBook Pro 13 pouces (M2 2022)

Un autre ordinateur portable Apple suit de près le MacBook Pro 16 2023. L’édition MacBook Pro 13 2022 a pu durer environ 20 heures et 53 minutes lors du test de la batterie. Cette édition est livrée avec un design assez ancien avec peu de polissage. Le MacBook Pro 13 2022 n’apporte pas vraiment beaucoup de changements physiques. C’est la norme depuis 2012. Apple a conservé des fonctionnalités externes telles que l’appareil photo, les ports et même la barre tactile. Le MacBook Pro 13 2022 est cependant livré avec certaines mises à niveau de spécifications.

Acer Chromebook 514

Acer est une entreprise bien connue en matière de fabrication de Chromebooks. L’Acer 514 se distingue comme l’un des meilleurs ordinateurs portables Chromebook que votre argent puisse acheter. Si vous êtes à la recherche du meilleur Chromebook en ce qui concerne l’autonomie de la batterie, vous ne pouvez tout simplement pas regarder au-delà de l’Acer 514. Cette machine compacte peut vous offrir jusqu’à 18 heures et 30 minutes d’autonomie. Il a également un poids léger et un design moderne attrayant. La meilleure partie est qu’il est livré avec un très bon prix de 500 $.

Apple MacBook Air (13 pouces, M2, 2022)

La version M2 du MacBook Air 2022 d’Apple est légèrement plus chère que son prédécesseur. Cependant, les 200 $ supplémentaires semblent bien se justifier. Le MacBook Air 2022 vous durera jusqu’à 17 heures 19 minutes sur batterie par charge. Son design compact et son poids léger en font l’un des ordinateurs portables les plus faciles à transporter au quotidien. L’édition 2022 est livrée avec un écran légèrement plus grand de 13,6 pouces par rapport aux 13,3 pouces de la précédente. Il est également livré avec des mises à niveau notables, notamment le processeur M2.

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H)

Cinquième sur notre liste, nous avons un autre Chromebook qui se trouve être un ordinateur portable Acer. L’Acer Chromebook Spin 513 est une mise à jour du Spin 713 de 2021 qui était l’un des meilleurs Chromebooks de cette année. Il s’agit d’un ordinateur portable convertible 2 en 1 avec une taille d’écran de 13,5 pouces. Ce petit ordinateur portable peut fonctionner sur batterie aussi longtemps que 13 heures et 51 minutes.

Conclusion

En tant qu’écrivain qui aime utiliser le système d’exploitation Windows, je trouve personnellement assez décevant qu’aucun ordinateur portable basé sur Windows ne figure sur cette liste. Quelles que soient les raisons pour lesquelles les ordinateurs portables basés sur Windows ne sont pas si bons avec l’endurance de la batterie, ce serait un sujet de discussion ultérieur. Néanmoins, certains ordinateurs portables Windows dotés d’une grande autonomie de batterie méritent d’être mentionnés.

LG Gram 16 : 12h47

Lenovo Yoga 7i : 12 heures et 45 minutes

Asus ZenBook S 13 OLED : 12h19.

Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 : 12 heures et 15 minutes.

Dell Inspiron 14 2-en-1 (2022) : 12 heures et 3 minutes.

Comme vous pouvez le voir, les ordinateurs portables basés sur Windows ne sont pas trop loin derrière certains de ceux qui se trouvent au sommet. Ils n’ont peut-être pas plus de 20 heures d’autonomie, mais 12 heures suffisent peut-être pour vous permettre de mener à bien vos tâches quotidiennes en toute simplicité. Si vous n’êtes ni un fan de Mac OS ni de Chrome OS, vous voudrez peut-être envisager l’un des ordinateurs portables répertoriés ci-dessus. 12 heures, c’est encore beaucoup de temps si l’on considère combien de temps vous aurez réellement besoin d’utiliser votre ordinateur portable sans le brancher. ils tant pis.