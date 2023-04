Les performances du GPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 mettent l’A17 Bionic sous pression

Le Snapdragon 8 de 3e génération (Snapdragon 8 Gen3) de Qualcomm devrait être mis en vente au plus tard au troisième trimestre. Suite à l’accueil positif des Snapdragon 8+ Gen 1 et Snapdragon 8 Gen2, l’intérêt pour la puissance du produit Snapdragon 8 de troisième génération est à juste titre élevé. Le score de fonctionnement du GPU du camp Android de nouvelle génération a augmenté de 50 %, selon le célèbre blogueur technologique Weibo @DCS. L’amélioration des performances pratiques est énorme. L’Apple A17 peut-il dépasser dans une courbe ? C’est une grande question qui mettra Apple sous pression.

En fait, le processeur Snapdragon 8 Gen2 est comparable à l’Apple A16. Depuis l’événement de lancement du Xiaomi 13, les performances du GPU SD8 Gen2 dépassent celles de l’Apple A16. C’est là que la question du « dépassement de courbe » est apparue pour la première fois. Le GPU du Snapdragon 8 Gen3 sera mis à jour de l’Adreno 740 à l’Adreno 750. Le nouveau GPU aura une fréquence de 770 MHz à 1 GHz, selon une rumeur précédente. Le modèle de puce interne du Snapdragon 8 Gen3 est le SM8650, également connu sous le nom de code Lanai. L’architecture de la puce est incroyablement avant-gardiste. Pour la première fois, il utilise une architecture à 8 cœurs de « 1+2+3+2 », ou une véritable architecture 64 bits.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 GeekBench scores

Le Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 est apparu à l’origine sur GeekBench il y a un peu plus d’un mois. Le Snapdragon 8 Gen3 a des scores d’exécution monocœur de 1930 et des scores multicœur de 6236. Les processeurs monocœur 1524 et multicœur 4597 du processeur Snapdragon 8 Gen 2 ont été considérablement améliorés. Lorsque cette puce apparaîtra finalement, elle deviendra le nouveau roi de la colline sur la base de ce score. GeekBench donne des résultats multicœurs de 5447 et des résultats monocœur de 1877 pour le nouveau SoC Apple A16 Bionic. Le Snapdragon 8 Gen 2 fonctionne à merveille avec un score GeekBench monocœur de 1524 et un score multicœur de 4597. En d’autres termes, l’Apple A16 est finalement vaincu par la puce Snapdragon 8 Gen3.

Le côté Android ne devrait pas célébrer trop tôt, cependant, pour plusieurs raisons. Il s’agit simplement d’un modèle à des fins d’ingénierie, donc les performances de la puce peuvent changer à la hausse ou à la baisse. Il faudra cependant un certain temps avant que cette puce ne soit officiellement publiée. Cela donne à ses concurrents le temps d’améliorer leurs puces. Il est peu probable que Qualcomm revienne bientôt à Samsung après avoir découvert les capacités de fabrication supérieures de TSMC. De plus, selon des sources, la technologie 3 nm de TSMC sera monopolisée par l’A17 d’Apple, un processeur de nouvelle génération. Néanmoins, la technologie 4 nm de TSMC serait toujours utilisée pour créer le Snapdragon 8 Gen3.

