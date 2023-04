Préparez-vous à être déçu – les spécifications des appareils photo Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 sont ici

Samsung avait une position confortable sur le segment des smartphones pliables. Cependant, nous commençons à voir plus de concurrence. La marque a laissé ses appareils dans une position stagnante lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre le matériel le plus avancé. Le pliable a eu ses améliorations, mais l’essence est toujours la même. Nous ne voyons pas le même niveau de « poussée matérielle » dans les séries Samsung Galaxy Z Fold ou Z Flip que dans la série Galaxy S23. Bien sûr, nous ne pouvons pas comparer les téléphones ordinaires et pliables sous une forme directe. Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 s’amélioreront à certains égards, mais apparemment, l’appareil photo n’apportera aucun changement révolutionnaire.

Les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 auront la même approche de caméra, mais avec des capteurs plus récents

La concurrence est là avec de meilleurs designs pour la charnière. Les rumeurs que Samsung va rattraper cette année avec le Galaxy Z Fold5. Cependant, nous ne devrions pas voir de grands changements dans le matériel de la caméra. Apparemment, Samsung pense qu’il n’y a pas besoin d’appareils photo pliables super avancés. Aujourd’hui, les premiers détails sur les caméras Galaxy Z Flip5 et Z Fold5 sont ici. Il y a quelques changements, mais il y a aussi des nouvelles décevantes.

La nouvelle info vient du pronostiqueur Yogesh Brar. Selon lui, le Samsung Galaxy Z Fold5 n’apportera pas de changements dans le département appareil photo. Le téléphone apportera le même appareil photo principal de 50 MP, ultra large 12 MP et téléobjectif 10 MP que le Z Fold4. Pendant ce temps, le Z Flip5 conservera également les mêmes caméras doubles de 12 MP avec des objectifs larges et ultra larges. La marque garde une vision très conservatrice en ce qui concerne le matériel.

La seule « bonne » partie de cette nouvelle, c’est que les téléphones auront de nouveaux capteurs d’appareil photo. Cela indique probablement une amélioration de la qualité de l’image. Après tout, les nouveaux capteurs de caméra s’amélioreront probablement par rapport aux anciens. Nous n’avons pas de détails sur ces capteurs de caméra, mais nous nous attendons à ce que d’autres fuites apparaissent dans les mois à venir.

Selon les rumeurs, les deux téléphones apporteraient des écrans extérieurs plus grands pour rattraper la concurrence. Comme mentionné précédemment, la conception de la charnière sera également grandement améliorée. Sous le capot, le duo de pliables retiendra le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy. Au moment de leur sortie, Qualcomm aura probablement un Snapdragon 8+ Gen 2, mais nous ne pensons pas qu’il y aura beaucoup de différence. Nous pouvons nous attendre à ce que les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 fassent leur apparition en août. Bien sûr, les fuites nous fourniront plus de détails avant leur lancement.

