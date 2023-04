Les Simpsons Live-Action sont réels grâce à l’IA, mais c’est dérangeant

C’est l’ère de l’IA, certainement, OpenAI nous a aidés à découvrir ce fait avec son ChatGPT, mais il y a beaucoup plus à venir dans ce segment. Outre les résultats impressionnants montrés par GPT-4, il existe d’autres alternatives d’IA sur le marché qui font des merveilles. On craint de plus en plus que l’IA puisse facilement remplacer les emplois humains à l’avenir, en particulier en matière de programmation et de conception. Il existe un certain nombre d’IA capables de générer de l’art à partir de quelques commandes, en fait elles peuvent même « créer » de vraies personnes à partir de commandes. Si vous regardez YouTube, il y a une tendance à créer des films ou des jeux basés sur l’ère des films des années 1980. De plus, il y a des gens qui essaient d’imaginer à quoi ressembleraient des dessins animés ou des dessins animés dans la vraie vie. Les dernières nouvelles impliquent The Simpson et une puissante IA.

L’action en direct des Simpson est arrivée

The Simpsons Family est une émission de télévision très populaire qui dure depuis plus de trente ans. Ils sont connus pour leurs tons comiques sarcastiques, leur peau jaune et leurs coiffures uniques. Dans le dernier épisode de « AI Revolution », il semble que quelqu’un ait décidé d’imaginer à quoi ressembleraient les Simpsons dans le monde réel. Avec quelques commandes, une IA a fait le dur travail d’essayer de les imaginer comme de vraies personnes. Les résultats dérangent les fans sur le Web.

Marc Burrows a tweeté les images de l’IA d’Homère, Marge, Bart, Lisa et Maggie. Il a écrit : « C’est à quoi une IA pense que les Simpsons ressembleraient IRL. Bien sûr, lorsque nous introduisons des dessins animés dans la vie réelle, quelque chose se perd au milieu. Ces personnages ne sont pas destinés au monde réel, donc certaines de leurs caractéristiques emblématiques seront perdues dans le processus. La famille désormais humaine est bien loin de l’idée originale. Homer ressemble à un homme ordinaire sans son apparence emblématique. L’IA a fait son travail de création d’un humain, mais le look emblématique est perdu dans le processus. Imaginez une action en direct, vous ne seriez pas en mesure de dire que ce type est Homer Simpson.

Les fans n’ont pas bien compris, et nous supposons que les producteurs des Simpsons peuvent facilement écarter toute future action en direct. L’un a écrit « Merci, je déteste ça », tandis qu’un autre a déclaré « Pourquoi quelqu’un serait-il intéressé par ce à quoi ressemble un personnage réaliste des Simpsons ? ». Ce dernier fan, manque certainement le point de « et si » ou « juste parce que ».

L’IA gâche certaines caractéristiques uniques

Il n’était pas trop difficile d’identifier Marge grâce à sa coiffure unique. Évidemment, cela ne cadre pas bien dans la vraie vie. Pendant ce temps, Bart et Lisa sont assez dérangeants. Un fan a même dit : « Pourquoi Lisa et Bart ont-ils l’air de vouloir me tuer pendant mon sommeil ? L’art est vraiment effrayant, comme regarder deux enfants IA suppliant d’être libérés de leur prison numérique. Fait intéressant, nous avons également des commentaires «échauffants». Ils déclarent que ces créations d’IA doivent être « jetées au feu » et « tuées par le feu ». Oui, le feu est une partie importante du jeu.

Bien sûr, certains fans étaient positifs à ce sujet, appréciant même les résultats avec Homer. Un fan a écrit « Merde. Je suis Homersexuel », tandis qu’un autre a tweeté:« Je ne vais pas mentir, Homer pourrait entrer. En ce qui concerne Maggie, les gens se sont également énervés. Après tout, le bébé éternel emblématique n’a rien à voir avec le matériau d’origine dans cette ré-imagination. Elle n’a même pas son mannequin emblématique.

Un « film The Simpsons Live-Action peut-il réussir » ? L’IA peut avoir la réponse

Honnêtement, l’IA a fait de son mieux, mais à part Homer, elle n’est pas restée très fidèle au matériel d’origine. Maggie est méconnaissable, Marge s’est fait raccourcir les cheveux et Bart a perdu son emblématique chemise rouge mais a conservé ses cheveux hérissés. Lisa a perdu ses cheveux d’étoile au profit d’un classique et a également perdu sa robe et son collier de perles. D’accord, je ne peux pas imaginer des cheveux en forme d’étoile dans la vraie vie, mais cela ne semble pas être le meilleur résultat.

Alors, quelles sont vos impressions jusqu’à présent sur cette version des Simpsons en direct créée par l’IA? Un film comme celui-ci réussirait-il ou a-t-il perdu tout l’attrait qui a rendu le dessin animé si populaire pendant toutes ces années ?

Une chose que je sais, c’est que nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ce que la technologie de l’IA peut produire. En parlant d’OpenAI, ChatGPT-4 est déjà impressionnant. Et le développement de GPT-5 a déjà commencé.

