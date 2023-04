PS5 Pro : Un nouveau rapport confirme le calendrier de lancement de la console

D’innombrables rumeurs circulent sur une éventuelle PS5 Pro. Cela peut probablement blesser les sentiments de certains joueurs qui viennent d’acquérir la PS5. La console a connu des débuts difficiles, lancée au milieu de la pandémie et de la pénurie de semi-conducteurs, il n’a pas été facile de saisir l’une de ces consoles en 2021-2022. Les choses se sont améliorées maintenant, mais il semble que Sony prépare déjà le terrain pour une mise à niveau à moyen terme. Les rumeurs circulent depuis un moment, et maintenant, Tom Henderson d’Insider Gaming vient avec de nouvelles nouvelles sur le lancement de la PS5 Pro.

Le pronostiqueur a déclaré à plusieurs reprises que Sony prépare une nouvelle mise à niveau pour la PS5. Cependant, le nouveau modèle qui sera lancé cette année est la « PS5 Gen 2 » avec pilote de disque amovible. Alors que certaines rumeurs affirment qu’il pourrait s’agir de la PS5 Slim, il peut également s’agir simplement d’une console ordinaire avec un pilote de disque amovible. Ce nouveau modèle remplacera les versions PS5 Digital et Disc existantes. Le pilote de disque amovible pourra probablement être acheté séparément, mais ne sera pas compatible avec les anciens modèles numériques. Ce modèle semble arriver bientôt, alors que la PS5 Pro est encore un peu loin, mais pas trop loin comme on pourrait s’y attendre.

PS5 avec pilote de disque bientôt disponible, PS5 Pro fin 2024

Selon le pronostiqueur, la PS5 avec lecteur de disque modulaire sera lancée plus tard cette année. Il sert à réduire les coûts de production et d’expédition, ainsi qu’à améliorer la disponibilité de la console. Ce n’est pas la PS5 Pro, mais cela n’indique pas qu’il n’y a pas de modèle Pro à venir. Selon le journaliste, ce n’est « que le début du nouveau matériel destiné aux utilisateurs de PlayStation de cette génération ». Fait intéressant, cela semble correspondre à l’affirmation de Jeff Grubb. Selon lui, la rumeur PlayStation Showcase servira à nous montrer la deuxième phase de la PS5. Nous nous attendons à ce que des jeux y apparaissent, mais maintenant nous attendons également l’annonce du nouveau modèle PS5, et peut-être la révélation de l’ordinateur de poche Q Lite.

Un brevet récemment publié par Mark Cerny semble suggérer que Sony cherche des moyens d’améliorer le ray-tracing sur les jeux vidéo. À l’heure actuelle, cela pourrait fonctionner pour une future PS6, mais pourrait également faire partie du nouveau matériel PS5 Pro.

La deuxième phase de la PS5 est sur le point de commencer

Selon Tom Henderson, il ne faut pas s’attendre à la PS5 Pro pour cette année. Au lieu de cela, la console pourrait être lancée pendant les vacances de 2024. Sony fera probablement une annonce quelques mois avant la disponibilité réelle. Bien qu’il n’y ait pas de changement matériel significatif entre la PS5 et le prochain modèle modulaire, la PS5 Pro devrait apporter quelques mises à niveau. Il peut obtenir un processeur Zen4 plus récent d’AMD et également une mise à niveau du GPU RDNA3. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations pour le moment, tout comme l’affirmation d’Henderson.

Il convient de noter que le pronostiqueur a de très bons antécédents en matière d’industrie du jeu. Sony n’a encore confirmé aucun de ces faits, mais pour l’instant, nous pouvons spéculer sur la PS5 Pro. D’ici fin 2024, la PS5 achèvera quatre ans de disponibilité. La PS4 Pro est arrivée à peine deux ans après le lancement de la PS4, il n’est donc pas trop étrange de s’attendre à une PS5 Pro à ce stade.

Jusqu’au lancement de la PS5 Pro, nous nous attendons à ce que les détails continuent de fuir dans la nature. Pour l’instant, l’accent sera mis sur cette « seconde phase » de la console. Outre le nouveau matériel, Sony profitera probablement de cet événement pour donner plus de détails sur ses prochains jeux.

