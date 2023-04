Apple reste l’un des principaux dépensiers pour les publicités TikTok, malgré la controverse croissante

Apple reste l’une des entreprises les plus dépensières en matière de publicités TikTok, malgré la controverse croissante quant à savoir si l’application constitue une menace pour la sécurité nationale des États-Unis.

Un rapport séparé révèle aujourd’hui que le gouvernement chinois s’est engagé dans une campagne organisée sur les réseaux sociaux pour se moquer des inquiétudes des États-Unis concernant l’application, accusant le Congrès d’analphabétisme technique, d’hypocrisie et de xénophobie…

Arrière-plan

L’application chinoise de courts métrages vidéo TikTok fait face à une pression croissante dans le monde, à cause de deux principales craintes.

Tout d’abord, la cybersécurité. Le gouvernement chinois entretient des liens étroits avec le secteur technologique du pays et exerce une influence sur celui-ci. Deuxièmement, l’ingérence politique dans les élections. En ayant le contrôle sur les vidéos qui sont montrées aux utilisateurs, le gouvernement chinois pourrait les utiliser à des fins de propagande.

Aux États-Unis, cela a jusqu’à présent conduit à l’interdiction d’utiliser l’application sur les appareils gouvernementaux ; la Federal Communications Commission appelant Apple et Google à retirer TikTok de leurs App Stores ; et un membre de la commission sénatoriale du renseignement faisant de même. L’armée américaine et plus de la moitié des États américains ont promulgué leurs propres interdictions.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a exhorté le Congrès à adopter une loi qui donnerait au président le pouvoir d’interdire des applications comme TikTok si elles sont considérées comme présentant un risque pour la sécurité nationale. Pas plus tard qu’hier, nous avons appris que l’Australie est le dernier pays à interdire l’application des appareils officiels et que le développeur a été condamné à une amende au Royaume-Uni pour avoir enfreint les lois sur la confidentialité.

Apple est l’un des principaux dépensiers des publicités TikTok

Le Financial Times désigne Apple comme l’un des quatre plus gros dépensiers en matière de publicités TikTok.

La publicité sur TikTok aux États-Unis a augmenté de 11% en mars, avec des entreprises telles que Pepsi, DoorDash, Amazon et Apple parmi les plus dépensiers, selon les données du groupe d’analyse d’applications Sensor Tower.

Le rapport note que l’augmentation des dépenses a peut-être déjà été comptabilisée avant les préoccupations soulevées par l’audience du Congrès, mais un haut responsable de l’industrie de la publicité a déclaré qu’il est peu probable que les marques retirent encore leurs publicités TikTok.

« Je ne pense pas que quiconque réagisse dans la panique ou retire de la publicité de ses plans, mais ils regardent et attendent, faisant des plans d’urgence en cas d’interdiction ou d’action gouvernementale », a déclaré Phil Smith, directeur général de l’Incorporated. Société des annonceurs britanniques.

La Chine se moque et attaque les préoccupations américaines

Un rapport publié par l’Alliance non partisane pour la sécurisation de la démocratie a surveillé les publications sur les réseaux sociaux des médias d’État et des diplomates chinois, et a constaté une énorme augmentation des publications sur TikTok – avec un ton agressif.

Entre le 20 et le 26 mars 2023, les diplomates chinois et les médias d’État ont tweeté près de 200 fois à propos de TikTok. À titre de comparaison, ces mêmes comptes ont mentionné l’entreprise moins de 150 fois sur l’ensemble des mois de janvier et février 2023. Il y a eu un pic d’activité notable immédiatement après l’audience, les comptes chinois mentionnant la plateforme de médias sociaux plus de 75 fois. fois le 24 mars seulement. L’accent était clairement mis sur l’action américaine liée à l’audience de jeudi. Les efforts diplomatiques et de propagande chinois autour de TikTok ont ​​repris des thèmes familiers : ils ont fait appel à la xénophobie ; dénigré le système de gouvernement américain ; et a dépeint les États-Unis comme paranoïaques, antidémocratiques et hostiles aux affaires à cause de la conversation TikTok. Ils ont également cherché à promouvoir le succès de l’application, à souligner la forte opposition de la Chine à une vente forcée et à amplifier l’opposition des utilisateurs de TikTok à une interdiction.

Pour être juste, il est un peu difficile de contester l’accusation d’analphabétisme technique…

