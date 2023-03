Les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais essayer les smartphones Galaxy avant de l’acheter

Samsung a mis à jour son application Web Try Galaxy. Permettre aux utilisateurs d’iPhone d’avoir un aperçu du Galaxy S23 avant de l’acheter. L’application affiche One UI 5.1 basée sur Android 13 et certaines des nouvelles fonctionnalités du Galaxy S23. Il est disponible en 14 langues, dont l’arabe, le bahasa, le chinois (mandarin et taïwanais), l’anglais, le français, le français canadien, l’allemand, le japonais, le portugais, l’français, l’français mexicain, le suédois et le vietnamien.

Samsung permet désormais aux utilisateurs d’iPhone d’explorer l’expérience Galaxy

L’application Try Galaxy mise à jour cible les utilisateurs d’iPhone et vise à présenter l’interface utilisateur du Galaxy S23. Il fournit également des didacticiels et met en évidence des applications et des fonctionnalités uniques disponibles sur les téléphones Samsung. Les utilisateurs peuvent explorer l’interface utilisateur de l’appareil photo, y compris Nightography, Night Mode et des outils d’édition tels que Photo Remaster. L’application comprend également une démonstration vidéo des performances du téléphone tout en jouant à des jeux.

L’une des fonctionnalités les plus intéressantes de One UI 5.1 est les innovations qu’il propose. L’application permet aux utilisateurs d’explorer différents fonds d’écran, icônes, arrière-plans et thèmes. En leur donnant un avant-goût des nouvelles options disponibles sur le Galaxy S23.

Il est important de noter que l’application Try Galaxy est conçue uniquement pour les utilisateurs d’iPhone. Si vous essayez d’utiliser l’application sur un téléphone Galaxy, cela ne fonctionnera pas. L’application déclare : « Cette expérience a été conçue pour les utilisateurs d’iPhone. Vous êtes déjà sur un Android ».

Dans l’ensemble, l’application Try Galaxy est un outil fantastique pour ceux qui souhaitent acheter le Galaxy S23. Mais impossible de se rendre en store pour le tester. L’application donne un aperçu des fonctionnalités et de l’interface utilisateur du téléphone. Donner aux utilisateurs d’iPhone un avant-goût de ce qu’ils peuvent attendre du Galaxy S23. Avec ses fonctionnalités mises à jour et ses options de personnalisation, le Galaxy S23 est sûr d’être un succès auprès des utilisateurs du monde entier.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine