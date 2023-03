L’association à but non lucratif Exceptional Minds obtient le support d’Apple pour l’académie de créativité neurodivergente

Exceptional Minds, une organisation à but non lucratif qui aide les créatifs neurodivergents à transformer leurs passions en carrière, reçoit le support du programme de subventions communautaires d’Apple.

Le financement est fourni par le biais du programme Employee Giving, où Apple égale chaque dollar donné par les employés et fournit une somme supplémentaire pour chaque heure de service bénévole du personnel Apple…

Exceptional Minds a été fondée à Los Angeles, en 2011, pour aider les personnes autistes, qui peuvent faire face à de plus grands défis dans leurs études et leur carrière.

En utilisant des produits et des technologies fournis en partie par le programme de subventions communautaires d’Apple, l’école forme des artistes neurodivergents à l’employabilité dans le divertissement grâce à un mélange de formation technique, d’expérience pratique et de planification de carrière. […]

« Exceptional Minds est tellement unique dans sa façon de travailler avec les étudiants autistes », déclare Tim Dailey, doyen académique de l’école et directeur des programmes académiques. « Nous voulons créer un monde où un étudiant sur le spectre est reconnu pour ses talents et non pour les défis auxquels il est confronté. »

En quelques années seulement, les anciens élèves ont décroché des emplois dans des puissances industrielles telles que Marvel, Nickelodeon et Cartoon Network, et ces succès témoignent de l’approche de l’école. Chez Exceptional Minds, les étudiants ont la liberté et la flexibilité dont ils ont besoin pour suivre leur propre rythme, tout en restant responsables des rigueurs d’un programme de trois ans – une méthodologie qui le distingue des écoles plus traditionnelles que les étudiants auraient pu fréquenter en grandissant. . Les commentaires sont nombreux, conçus pour aider les artistes à établir des attentes raisonnables pour eux-mêmes et pour leur travail.