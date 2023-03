Plus de 40 raccourcis clavier macOS à connaître [Vidéo]

Vous utilisez probablement votre ordinateur tous les jours sans y réfléchir à deux fois, mais il existe de nombreux raccourcis que vous pourriez utiliser pour tirer le meilleur parti de votre temps. Voici plus de 40 raccourcis clavier que vous devriez utiliser dans macOS.

Copier, coller, et plus

Pour commencer avec les raccourcis les plus courants que vous connaissez probablement déjà : les commandes copier-coller. Bien sûr, Commande + C copiera et Commande + V collera. Mais vous pouvez également appuyer sur Commande + X pour couper, vous pouvez donc coller le texte où vous voulez et le texte d’origine sera supprimé. Par ailleurs, une meilleure façon de coller dans de nombreux cas consiste à utiliser Commande + Option + Maj + V. Cela colle le texte d’origine mais supprime toute mise en forme, comme la taille, la police ou la couleur. C’est très pratique pour copier du texte à partir d’un site Web ou d’un autre endroit où le texte est vraiment stylisé pour s’assurer que le texte que vous collez correspond à ce qui l’entoure. Cette commande de collage sans formatage est très susceptible de remplacer la commande de collage standard dans la plupart des cas.

Copier et coller des raccourcis macOS

Commande + C : Copier

Commande + V : Coller

Commande + X : Couper

Commande + Option + Maj + V : Coller sans formater

Naviguer dans les applications

Maintenant, qu’en est-il de la navigation ? Si vous allez ouvrir une nouvelle application, vous pouvez déplacer votre souris vers le coin pour cliquer sur cette petite loupe, puis commencer à utiliser la recherche Spotlight, mais un moyen plus rapide de le faire est simplement de cliquer sur Commande + Espace. Cela fait apparaître la recherche Spotlight afin que vous puissiez simplement commencer à taper et que vous n’ayez pas à retirer vos mains du clavier. Une fois que vous avez ouvert quelques applications, il est assez facile de les parcourir – appuyez simplement sur Commande + Tab et un texte de présentation apparaîtra avec toutes vos applications actives. Vous pouvez appuyer à nouveau sur la touche Tab, tout en maintenant la touche Commande enfoncée, pour les parcourir et sélectionner l’application que vous souhaitez afficher à l’avant de l’écran. Une fois que vous avez cette application que vous voulez à l’avant, si vous avez une tonne d’autres fenêtres en arrière-plan, vous pouvez cliquer manuellement sur la touche de réduction sur chacune d’elles, mais il est beaucoup plus facile de simplement appuyer sur Option + Commande + H, ce qui cache toutes les fenêtres autres que l’application à l’avant. Si vous ne souhaitez fermer que quelques fenêtres, plutôt que de cliquer sur ce petit cercle jaune, vous pouvez simplement appuyer sur Commande + M pour minimiser l’application sélectionnée sur votre dock.

En parlant de dock, parfois, il peut simplement gêner, donc appuyer sur Commande + Option + D masquera ou révélera le dock. Ce sont quelques-unes des commandes de navigation que j’utilise le plus souvent, mais il y en a deux autres que je trouve très utiles. Si vous appuyez sur Commande + Option + Échap, macOS ouvrira la fenêtre « Forcer à quitter les applications ». Cela peut être extrêmement pratique si une application se fige ou utilise trop de ressources de votre système, pour la fermer afin que vous puissiez continuer à utiliser votre ordinateur. Enfin, pour ouvrir les paramètres d’une application, plutôt que de cliquer sur le nom de l’application dans la barre supérieure, puis de choisir les paramètres, vous pouvez simplement appuyer sur Commande + Virgule. Cela affichera les paramètres afin que vous puissiez apporter les modifications dont vous avez besoin.

Raccourcis de navigation dans macOS

Commande + Espace : Ouvrir la recherche Spotlight

Commande + Tab : Faire pivoter les applications ouvertes

Commande + Option, H : Masquer toutes les fenêtres sauf l’application avant

Commande + M : Réduire une application sur le dock

Commande + Option + D : Masquer ou afficher le dock

Commande + Options + Échap : Forcer la fermeture d’une application

Commande + Virgule : Ouvrir les préférences pour la meilleure application

Capture d’écran comme un pro

Parlons maintenant des captures d’écran. Il existe différents types de captures d’écran sur un Mac, mais le plus simple consiste simplement à maintenir Commande + Maj + 3. Cela prendra une capture d’écran de tout votre écran en même temps. Il apparaîtra ensuite dans le coin inférieur droit de votre écran, où vous pourrez cliquer dessus pour le modifier, ou simplement attendre et il sera enregistré sur votre bureau. Si vous ne souhaitez capturer qu’une partie de votre écran, ne prenez pas une capture d’écran de tout votre écran et ne la recadrez pas, appuyez simplement sur Commande + Maj + Quatre. Ensuite, vous pouvez sélectionner la partie de l’écran que vous souhaitez dans la capture d’écran, et elle sera enregistrée de la même manière. Maintenant, si vous essayez de capturer une seule fenêtre sur votre écran, il existe un moyen plus simple que d’essayer de sélectionner exactement cette fenêtre – ajoutez simplement la barre d’espace à cette dernière commande. Donc Commande + Maj + Quatre – puis vous appuyez sur Espace. Ensuite, vous pouvez cliquer sur la fenêtre que vous souhaitez capturer, et ce sera une capture parfaite de cette fenêtre et de rien d’autre sur votre écran. Maintenant, il y a une étape supplémentaire que vous pouvez ajouter en fonction de la capture d’écran que vous recherchez. Vous remarquerez que la dernière capture d’écran est entourée d’une ombre translucide. Si vous voulez obtenir cette capture d’écran sans l’ombre, maintenez simplement Option pendant que vous cliquez pour capturer cette capture d’écran sans l’ombre. Donc Commande + Maj + 4, puis appuyez sur Espace, puis maintenez Option enfoncée et sélectionnez votre fenêtre.

Tout comme les captures d’écran, le logiciel d’enregistrement d’écran est intégré directement dans votre Mac, donc si vous voulez enregistrer une vidéo de ce qui est sur votre écran, appuyez simplement sur Commande + Maj + 5, et cela fera apparaître vos outils de capture d’écran. Vous pouvez ensuite choisir d’enregistrer uniquement une partie de votre écran ou tout votre écran, et une fois que vous aurez cliqué dessus, l’enregistrement commencera. Arrêtez l’enregistrement avec le bouton d’arrêt dans le coin supérieur droit de votre écran. Et pendant que vous y êtes, si vous n’aimez pas que toutes vos captures d’écran et enregistrements d’écran encombrent votre bureau, vous pouvez modifier l’endroit où ils sont enregistrés. Appuyez simplement sur Commande + Maj + 5 pour afficher ce menu. Sélectionnez ensuite Options et, en haut, vous pouvez choisir où vous souhaitez l’enregistrer.

Raccourcis de capture d’écran dans macOS

Commande + Maj + 3 : Prendre une capture d’écran en plein écran

Commande + Maj + 4 : sélectionnez une partie de l’écran à capturer

Commande + Maj + 4 | Espace : capture d’écran d’une application sélectionnée

Commande + Maj + 4 | Espace | Option + clic : prendre une capture d’écran de l’application sélectionnée sans ombre

Commande + Maj + 5 : Enregistrez votre écran

Édition de documents dans Pages

Avec ces raccourcis à l’échelle du système à l’écart, couvrons quelques-uns importants pour des applications spécifiques – à commencer par Pages. Vous connaissez probablement déjà certains raccourcis de mise en forme de base, tels que Commande + B pour mettre du texte en gras, Commande + I pour mettre du texte en italique et Commande + U pour souligner du texte. Vous pouvez également utiliser le dictionnaire intégré en sélectionnant un mot et en appuyant sur Ctrl + Commande + D, et une fenêtre apparaîtra avec la définition du dictionnaire et les synonymes – très pratique si vous vous retrouvez à répéter trop souvent les mêmes mots. Et si vous répétez trop souvent ces mots, appuyez simplement sur Commande + F et tapez ce que vous recherchez pour trouver toutes les instances de ce mot dans votre document.

Une fois que vous avez terminé votre écriture et que vous souhaitez revenir en arrière et trouver des mots mal orthographiés, vous n’avez pas besoin de le faire manuellement – appuyez simplement sur Commande + Point-virgule, ce qui vous amènera au premier mot mal orthographié du document. Appuyez à nouveau sur Commande + Point-virgule pour déplacer la sélection vers le mot suivant, et ainsi de suite, en parcourant tous les mots mal orthographiés. Ce dernier est pratique dans Pages, mais aussi dans d’autres applications, car il affiche la visionneuse de personnages, où vous pouvez accéder à tous vos emoji. Lorsque les MacBook ont ​​perdu la barre tactile, c’est l’accès facile aux émoticônes qui m’a le plus manqué, mais appuyer sur Contrôle + Commande + Espace fait apparaître cette visionneuse de personnages, vous pouvez donc utiliser les émoticônes à votre guise.

Raccourcis de pages dans macOS

Commande + B : Gras

Commande + I : Mettre en italique

Commande + U : Souligner

Contrôle + Commande + D : Afficher la définition du mot sélectionné

Commande + F : Rechercher et remplacer

Commande + Point-virgule : Accéder aux mots mal orthographiés

Contrôle + Commande + Espace : Ouvrir la vue des personnages (emoji)

Conseils de navigation Web et Safari

Parlons de Safari. Avec la quantité de monde en ligne de nos jours, vous passez probablement la plupart de votre temps dans un navigateur, donc ces raccourcis pourraient vous faire gagner un peu de temps. Tout d’abord, pour ouvrir un nouvel onglet, plutôt que de cliquer sur ce bouton plus avec votre souris, appuyez simplement sur Commande + T. Si vous avez accidentellement fermé un onglet et que vous souhaitez le rouvrir, appuyez sur Maj + Commande + T pour rouvrir le plus récemment. onglet fermé. De même, si vous avez fermé une fenêtre entière avec plusieurs onglets ouverts, appuyez sur Maj + Commande + T pour rouvrir tous ces onglets fermés précédents exactement comme vous les aviez. Lorsque vous passez à votre prochain site Web, appuyez simplement sur Commande + L et il sélectionnera automatiquement l’URL dans votre barre d’adresse, vous pouvez donc simplement taper l’URL de votre prochain site Web.

Dans Safari, il existe plusieurs options pour naviguer en arrière et en avant dans les pages Web. Bien sûr, vous avez les flèches dans le coin supérieur gauche, mais vous pouvez aussi simplement utiliser Commande + Flèche gauche pour revenir en arrière d’une page, ou Commande + Flèche droite pour avancer d’une page. Encore plus facile que cela, cependant – si vous avez un trackpad, vous pouvez simplement balayer vers la droite avec deux doigts pour revenir en arrière d’une page, ou balayer vers la gauche avec deux doigts pour avancer d’une page.

Lorsque vous ouvrez un lien, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir « ouvrir le lien dans un nouvel onglet », mais il est beaucoup plus facile de maintenir la commande enfoncée, puis de cliquer sur ce lien pour l’ouvrir dans un nouvel onglet. Et le dernier pour Safari en particulier, tout comme dans Pages, si vous appuyez sur Commande + F, vous pouvez rechercher sur la page Web un mot ou une phrase spécifique – très pratique lorsque vous recherchez le contexte d’une citation lors d’une recherche.

Raccourcis Safari dans macOS

Commande + T : Ouvrir un nouvel onglet

Maj + Commande + T : Rouvrir l’onglet précédemment fermé

Commande + L : Ouvre la barre d’adresse

Commande + flèche vers la gauche : revenir en arrière sur une page Web

Commande + Flèche vers la droite : Avancer d’une page Web

Balayage à deux doigts, de gauche à droite : revenir en arrière sur une page Web

Balayage à deux doigts, de droite à gauche : faire avancer une page Web

Commande + clic : Ouvrir le lien dans un nouvel onglet

Commande + F : Rechercher sur la page

Raccourcis du Finder

Passons au Finder – c’est là que vous accédez à tous vos fichiers, vous devez donc savoir comment l’utiliser au maximum. Tout comme Pages et Safari, appuyer sur Commande + F ouvrira un panneau de recherche, vous permettant ainsi de commencer à parcourir vos documents. Vous pouvez également utiliser les mêmes commandes copier-coller – Commande + C et Commande + V. Vous ne pouvez cependant pas utiliser la commande Couper ; au lieu de cela, vous copiez le fichier d’origine, puis le collez avec la commande de déplacement – Option + Commande + V. Dans ce même domaine, appuyer sur Commande + D créera une copie du fichier que vous avez sélectionné. Appuyez sur la barre d’espace pour ouvrir QuickLook, qui, comme son nom l’indique, vous donne un aperçu rapide du fichier que vous avez sélectionné et est encore plus rapide à utiliser que l’aperçu de macOS. Pour voir plus d’informations sur un fichier spécifique, vous pouvez bien sûr cliquer avec le bouton droit de la souris et sélectionner Obtenir des informations – ou vous pouvez appuyer sur Commande + I pour faire apparaître ce panneau d’informations.

Si vous êtes habitué à une machine Windows, vous avez peut-être essayé d’appuyer simplement sur la touche Suppr en vain. Au lieu de cela, pour supprimer un fichier, vous devez appuyer sur Commande + Supprimer – ou, bien sûr, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris et choisir Déplacer vers la corbeille. Maintenant, plutôt que d’interagir avec les fichiers, il existe quelques commandes dans le Finder pour ouvrir des emplacements spécifiques que je trouve vraiment utiles. Frapper Commande + K ouvrira l’invite de connexion à un nouveau serveur. Si vous avez un NAS sur votre réseau local, il ne s’affiche pas automatiquement, c’est un moyen simple de le connecter. Sinon, appuyer sur Maj + Commande + K ouvrira la fenêtre réseau où les périphériques réseau visibles apparaîtront tous. Dans l’écosystème Apple, vous n’avez pas besoin d’effectuer de transferts réseau, donc appuyer sur Maj + Commande + R ouvrira la fenêtre de largage afin que vous puissiez facilement envoyer des fichiers à d’autres Mac, iPhone et iPad. Appuyez sur Maj + Commande + C pour ouvrir la fenêtre de l’ordinateur, où vous pouvez voir votre stockage principal, tous les périphériques de stockage connectés et votre réseau. Appuyer sur Maj + Commande + D ouvrira votre bureau et Maj + Commande + U ouvrira le dossier Utilitaires.

Raccourcis du Finder dans macOS

Commande + C : Copier

Commande + V : Coller

Option + Commande + V : Déplacer

Commande + F : Lancer la recherche

Commande + D : fichier en double

Espace : Ouvre un aperçu rapide

Commande + I : Affiche Obtenir des informations

Commande + Suppr : Déplacer le fichier sélectionné vers la corbeille

Commande + K : Afficher la fenêtre de connexion au serveur

Maj + Commande + K : Ouvrir la fenêtre Réseau

Maj + Commande + R : Ouvrir la fenêtre AirDrop

Maj + Commande + C : Ouvrir la fenêtre de l’ordinateur

Maj + Commande + D Ouvrir le bureau

Maj + Commande + U : Ouvrir les utilitaires

Meilleur contrôle du volume

Un dernier raccourci que vous devez savoir n’est pas spécifique à une application – il est lié au volume de votre ordinateur. Normalement, il vous suffit d’appuyer sur les touches de volume vers le haut ou vers le bas pour régler le volume à votre convenance, mais que se passe-t-il si vous portez des écouteurs ou si vous souhaitez un contrôle granulaire supplémentaire sur le volume exact du son de votre ordinateur ? Eh bien, si vous maintenez simplement Option + Maj enfoncées, puis appuyez sur la touche de volume, vous remarquerez que la barre se déplace par incréments beaucoup plus petits. Celui-ci n’est pas quelque chose que j’utilise tout le temps, mais il est utile de temps en temps !

Raccourcis de volume dans macOS

Option + Maj + augmentation du volume : augmenter le volume par paliers plus petits

Option + Maj + Volume bas : Diminue le volume par paliers plus petits

