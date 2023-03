Le « père du téléphone portable » parle de la dépendance au mobile et de l’espoir pour l’avenir

Tourné vers l’avenir : Martin Cooper, souvent désigné comme le père du téléphone portable, a beaucoup parlé de cette technologie révolutionnaire lors d’une récente rencontre avec l’AFP. Même 50 ans plus tard, Cooper reconnaît que nous n’en sommes qu’au début de la compréhension de ce que la technologie mobile peut faire.

Cela fait près de 50 ans que Cooper a passé le premier appel public à l’aide d’un téléphone mobile portatif. Les téléphones « mobiles » existaient déjà techniquement, mais ils étaient attachés aux véhicules. L’idée de Cooper d’un téléphone mobile était un appareil véritablement portable qui n’était pas connecté à une voiture et à la fin de 1972, il a réuni une équipe chargée de construire exactement cela.

Une fois terminé, il a appelé le Dr Joel S. Engel, un concurrent travaillant chez Bell Labs, pour l’informer de la réalisation. « Il y avait un silence à l’autre bout de la ligne », a déclaré Cooper. « Je pense qu’il serrait les dents », a-t-il ajouté.

Le combiné que Cooper utilisait pour appeler son rival était un DynaTAC (Dynamic Adaptive Total Area Coverage) qui pesait environ 2,5 livres et avait une autonomie très courte. Tout ce que vous pouviez faire avec, c’était parler et écouter, a déclaré Cooper.

La durée de vie de la batterie n’était pas une préoccupation majeure, a plaisanté Cooper, car elle était si lourde que vous ne pouviez pas la tenir très longtemps.

Ces jours-ci, l’ingénieur de 94 ans utilise un iPhone associé à une Apple Watch pour effectuer des tâches ordinaires, notamment consulter ses e-mails, regarder des photos et même ajuster son appareil auditif, mais a révélé qu’il ne serait jamais aussi intéressé que ses petits-enfants. et arrière-petits-enfants le sont. En fait, il a dit qu’il était choqué de voir à quel point les gens sont obsédés par leur téléphone. En termes simples, les gens passent trop de temps à les regarder et se laissent emporter par eux.

« Je dois vous dire que je suis dévasté quand je vois quelqu’un traverser la rue et regarder son téléphone portable », a déclaré Cooper. C’est un événement trop courant, a-t-il ajouté, notant qu' »ils sont fous ».

Les smartphones peuvent être utilisés principalement pour le divertissement ces jours-ci, mais finalement, il espère que la société reviendra et commencera à utiliser les appareils mobiles plus efficacement. Le visionnaire croit fermement que les smartphones ont la capacité de révolutionner toutes sortes d’industries, y compris l’éducation et la santé.

« Je sais que cela semble exagéré, mais je veux que vous sachiez que d’ici une génération ou deux, nous allons vaincre la maladie, éliminer la maladie. »

