Les iPad et les Mac enregistrent une croissance remarquable sur le marché indien sensible aux prix

Les iPad et les Mac ont connu un succès remarquable en Inde, un marché où le prix domine souvent les critères d’achat.

De nouvelles données d’intelligence de marché suggèrent qu’Apple a enregistré une croissance de 135 % des livraisons d’iPad au cours du dernier trimestre de l’année dernière. Cela l’a vu dépasser l’ancien leader du marché Samsung pour devenir la marque de tablettes la plus vendue dans le pays…

Les données de Canalys montrent que les expéditions trimestrielles d’iPad sont passées de 172 000 au quatrième trimestre 2021 à 404 000 au cours du même trimestre de 2022. Cela a vu la part de marché d’Apple augmenter considérablement, passant de 13,7 % à 34,7 %. C’était suffisant pour prendre la première place à Samsung, qui a expédié 354 000 tablettes au cours de la même période.

Apple a dépassé Samsung au quatrième trimestre 2022 pour prendre la tête du marché indien des tablettes, avec son nouvel iPad lancé un grand succès pendant la saison des fêtes. Bien qu’il ait cédé la première place, Samsung a réalisé un trimestre relativement bon, avec des livraisons en hausse de 12 % sur un an. Ses tablettes se sont bien comportées dans le segment commercial et il est probable qu’elles gagnent du terrain dans cet espace. Lava est arrivé troisième au cours du trimestre et quatrième en 2022. Sa forte position dans le domaine de l’éducation stimulera la croissance en 2023 et au-delà. Acer et Lenovo ont pris les deux dernières places dans le classement des cinq meilleurs fournisseurs au quatrième trimestre.

La société ne ventile pas les ventes de Mac séparément, mais fournit des données combinées pour les tablettes et les PC, donc la soustraction des iPads du total indique 171 millions de ventes de Mac au quatrième trimestre dans un marché des PC en déclin. Les ventes combinées ont augmenté de 60,2 %, Apple dépassant à la fois Lenovo et Dell.

Pour l’avenir, Canalys affirme que le marché de l’éducation sera un champ de bataille clé pour les tablettes cette année et la prochaine.

« L’éducation sera un segment important pour les PC et les tablettes en Inde cette année et au-delà », a déclaré Aithal. « Avec la liste complète des appels d’offres proposés par le gouvernement, l’industrie des tablettes a un énorme potentiel. Combler la fracture numérique pour élargir l’accès à l’éducation est un objectif clé du secteur public, les investissements devant augmenter à tous les niveaux au cours des prochaines années. Pendant ce temps, les accords avec les entreprises qui sont suspendus en raison des conditions économiques actuelles devraient réapparaître et stimuler la reprise du marché en 2024. »

Apple fait face à une forte concurrence ici de la part de marques de tablettes locales beaucoup moins chères – même si celles-ci ont connu un succès limité jusqu’à présent.

« Un développement émergent à surveiller est la montée en puissance des ordinateurs portables fabriqués localement et fonctionnant sous Android, tels que le JioBook de Reliance et le nouveau Primebook 4G », a ajouté Aithal. « Malgré des prix très compétitifs, ces appareils n’ont jusqu’à présent pas gagné en popularité, principalement en raison de leurs spécifications de base et des problèmes liés à l’expérience du système d’exploitation sur un PC. Mais avec des améliorations de la qualité et une stratégie de mise sur le marché plus solide, ils ont le potentiel d’offrir une option alternative pour les déploiements dans l’éducation et d’attirer les nouveaux utilisateurs de PC.

Nous avons récemment appris qu’Apple avait fait pression pour des lois du travail plus assouplies pour ses partenaires de fabrication en Inde.

Photo : Henry Ascroft/Unsplash

