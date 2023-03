Voici comment le nouveau Bing veut « payer » les éditeurs de contenus

Le nouveau Bing est une expérience de recherche innovante qui offre le chat, les réponses et la création de contenu en un seul endroit. Cette nouvelle façon de chercher sur le web a un impact positif sur les éditeurs de contenus, car elle les aide à générer plus de trafic et plus de revenus… C’est du moins ce que pense Microsoft, comme nous le déduisons de ce billet publié par Yusuf Mehdi, vice-président de la société corporate.

Le nouveau Bing attire plus d’utilisateurs et les dirige vers les éditeurs

Selon Mehdi, le nouveau Bing compte plus de 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens et plus de 100 millions de chats. De plus, un tiers des utilisateurs sont nouveaux sur Bing, créant une nouvelle opportunité pour les éditeurs.

Le nouveau Bing répond non seulement aux questions des utilisateurs, mais leur fournit également des citations et des liens vers les sources originales de contenu, générant davantage de trafic vers les sites Web des éditeurs. Par exemple, lorsqu’il pose une question sur la technologie, l’utilisateur peut voir une réponse générée par le chat OpenAI GPT-4 alimenté par l’IA, mais peut également voir des citations et des liens vers des articles de médias sociaux pertinents tels que Microsoft Start, où Microsoft partage les revenus publicitaires avec les partenaires.

Le nouveau Bing explore de nouvelles façons de distribuer du contenu et de partager les revenus avec les éditeurs

En plus de ce qui est déjà implémenté dans la version préliminaire du nouveau Bing, Microsoft explore d’autres fonctionnalités pour les éditeurs, en particulier ses plus de 7 500 marques partenaires Microsoft Start. Microsoft a rencontré certains de ses partenaires pour obtenir des commentaires et des suggestions sur la manière de distribuer le contenu de manière significative à la fois en termes de trafic et de revenus pour les éditeurs. Certaines des idées explorées sont :

Une expérience étendue lors du survol du lien d’un éditeur, qui affichera plus de liens de cet éditeur, offrant à l’utilisateur plus d’options pour interagir et générant plus de trafic vers le site Web de l’éditeur.

Une légende riche à côté de la réponse de chat montrant le contenu sous licence de Microsoft Start, ce qui aidera à susciter plus d’engagement avec le contenu dans Microsoft Start, où les revenus publicitaires sont partagés avec le partenaire. La possibilité de placer des publicités dans l’expérience de chat pour partager les revenus publicitaires avec des partenaires dont le contenu a contribué à la réponse du chat est également à l’étude.

Ces conversations en sont à leurs débuts, mais Microsoft reçoit des commentaires positifs alors qu’il recherche des opportunités pour maximiser ces nouvelles expériences pour l’ensemble de l’écosystème. Comme il l’a fait avec l’avant-première des nouveaux Bing et Edge, Microsoft espère continuer à se développer au grand jour en stimulant l’expérimentation, l’apprentissage et la collaboration avec les éditeurs sur l’avenir de la recherche.

