Google Messages répondra bientôt aux SMs pour vous

Google travaille peut-être sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de générer des réponses plus détaillées aux messages texte. La fonctionnalité Smart Reply actuelle de Google Messages propose de brèves réponses aux messages texte. Ce qui n’est pas toujours suffisant pour les messages plus longs. Cependant, un récent démontage APK de la version bêta de Google Messages a révélé une nouvelle fonctionnalité qui pourrait changer cela.

Les messages Google pourraient bientôt avoir des réponses alimentées par l’IA pour des textes plus longs

La fonctionnalité se trouve dans la boîte de composition de l’application de messagerie et semble utiliser une icône scintillante similaire à celle utilisée par Bard, le rival ChatGPT de Google. Cela suggère que Google essaie peut-être d’intégrer une fonctionnalité d’IA spécifiquement destinée à générer des réponses. Cependant, il est important de noter que simplement parce qu’une fonctionnalité apparaît dans le code, il n’y a aucune garantie que Google apportera cette fonctionnalité au public.

Lorsque la fonctionnalité est utilisée, tout ce qui apparaît dans la zone de composition est « (TODO !) ». Cela suggère que l’outil en est encore à ses débuts. Cependant, il est probable que la fonctionnalité s’appuiera sur Bard ou sur la technologie sur laquelle elle est basée pour remplir automatiquement le champ avec un message complet.

Bien que la nouvelle fonctionnalité soit similaire à Smart Reply, il existe quelques différences clés. Premièrement, le message généré n’est pas envoyé automatiquement. Mais permet plutôt à l’utilisateur de lire et de modifier le texte avant son envoi. De plus, l’outil semble être conçu pour générer des réponses plus approfondies. Compte tenu de ces informations, il est possible que Google se prépare à ce que ce nouvel outil remplace éventuellement Smart Reply.

Dans l’ensemble, cette nouvelle fonctionnalité pourrait constituer une amélioration majeure pour les utilisateurs de Google Messages. Permettre des réponses plus détaillées aux messages texte sans avoir besoin de taper manuellement. Cependant, il est important de garder à l’esprit que la fonctionnalité est encore en développement. Et n’atteindra pas nécessairement la version publique de l’application.

