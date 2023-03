Le Galaxy F14 est lancé avec un processeur de 5 nm et une batterie de 6000 mAh

Samsung a lancé un nouveau téléphone appelé Galaxy F14 en Inde. Ce téléphone fait partie d’un trio de téléphones étroitement liés qui comprend le Galaxy A14 5G et le Galaxy M14. Le Galaxy F14 est doté d’un écran LCD PLS de 6,6 pouces à 90 Hz de résolution FullHD + et d’un chipset Exynos 1330 de 5 nm avec prise en charge de la 5G. Il dispose également d’une protection Corning Gorilla Glass 5.

Samsung dévoile le smartphone Galaxy F14 avec un processeur 5nm et une batterie 6000 mAh

Le Galaxy F14 dispose d’une batterie de 6 000 mAh, qui est de la même taille que le Galaxy M14 mais plus grande que l’unité de 5 000 mAh du Galaxy A14. Le F14 a également une vitesse de charge maximale de 25 W, ce qui est supérieur aux 15 W offerts par ses deux homologues.

Une différence notable entre le Galaxy F14 et les deux autres téléphones est la configuration de l’appareil photo. Le Galaxy F14 dispose d’un appareil photo principal 50MP f/1.8 et d’un capteur macro 2MP, tandis que les deux autres ont également un capteur de profondeur 2MP. Le F14 a également une encoche en forme de goutte d’eau à l’avant qui abrite une caméra selfie 13MP f/2.0.

Le Samsung Galaxy F14 fonctionne sous Android 13 avec OneUI Core 5.1 en plus. Il est accompagné d’une promesse de deux mises à jour majeures d’Android et de quatre ans de mises à jour de sécurité.

Le F14 sera disponible en OMG Black, GOAT Green et BAE Purple. Il sera disponible à l’achat à partir de midi le 30 mars sur le propre site Web de Samsung, Flipkart et divers partenaires de vente au détail. Le prix de la version 4 + 128 Go sera de 12 990 INR (environ 160 $) et la variante 6 + 128 Go sera de 14 490 INR (environ 175 $).

Dans l’ensemble, le Samsung Galaxy F14 est un ajout solide à la gamme de téléphones Samsung. Il offre un grand écran de haute qualité, un processeur puissant avec prise en charge 5G et une batterie longue durée. Sa configuration de caméra est également impressionnante, avec une caméra principale haute résolution et un capteur macro pour les gros plans. La promesse du téléphone de deux mises à jour majeures d’Android et de quatre ans de mises à jour de sécurité est également une bonne idée. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone et que vous vivez en Inde, le Samsung F14 vaut vraiment la peine d’être considéré.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine