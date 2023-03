Regardez RTL en ligne gratuitement et légalement

Si vous n’avez pas de téléviseur ou la bonne connexion à portée de main, vous pouvez simplement diffuser gratuitement RTL en ligne. Il existe des sites légaux pour cela. Nous allons vous montrer ce qu’ils sont et quelles sont leurs limites.

Contenu:

Zattoo

Avec Zattoo, le premier mois est gratuit. (Capture d’écran : Zattoo / Blog tendance d’Euronics)

Une façon de regarder RTL gratuitement est avec le service de streaming TV Zattoo. Malheureusement, RTL n’est pas inclus dans l’abonnement gratuit ici. Cependant, Zattoo a une période d’essai de 30 jours pendant laquelle vous pouvez regarder RTL et de nombreuses autres chaînes.

Après la période d’essai, au moins 9,99 euros par mois sont dus. En plus du RTL standard en HD, vous trouverez également ici RTL Up, RTL2 et les chaînes RTL régionales. Si vous voulez vous assurer de ne pas continuer à payer après le mois d’essai, vous pouvez utiliser l’abonnement d’essai, puis annuler immédiatement votre forfait premium.

Waipu TV

Waipu a également RTL dans un mois d’essai. (Capture d’écran : Waipu TV / Blog des tendances d’Euronics)

Un fournisseur similaire est Waipu TV. Ici aussi, il existe de nombreuses chaînes de télévision dans le flux en direct. RTL est également présent. Malheureusement, aucun des abonnements ici n’est entièrement gratuit. Seul l’abonnement dit Perfect Plus est gratuit le premier mois.

Le bouquet comprend au total 231 chaînes, dont celles de RTL Group. Avec ce forfait, vous pouvez également regarder toutes les chaînes en HD. Une fois votre mois d’essai terminé, le service vous coûtera au moins 7,49 euros par mois.

Dans le forfait le moins cher, vous devez vous passer de la HD et n’obtenir que 171 chaînes. Cependant, RTL et RTL Up sont également inclus ici.

RTL Plus (certains contenus)

RTL Plus propose de nombreux formats à la demande. (Capture d’écran : blog tendance RTL / Euronics)

La chose évidente à faire est d’utiliser le service interne de RTL, RTL Plus. Ici, vous pouvez voir toutes les chaînes du flux en direct. Malheureusement uniquement pour les clients payants. La plateforme de RTL a l’avantage d’avoir également de nombreuses séries du diffuseur à la demande.

Certains d’entre eux sont même gratuits. Vous pouvez donc décider vous-même quand vous voulez voir le contenu. Avec un abonnement payant d’au moins 6,99 euros par mois, vous pourrez alors débloquer tout le contenu de la plateforme et le regarder avec moins de publicités. L’abonnement le plus cher comprend même un abonnement à la plateforme de streaming musical Deezer.

