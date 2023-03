Apple lance la version candidate d’iPadOS 16.4 pour les testeurs

Aujourd’hui, Apple a annoncé la version candidate pour le prochain logiciel iPad – iPadOS 16.4. La mise à jour accompagne la nouvelle version candidate d’iOS, watchOS, macOS et tvOS. Release Candidate (RC) est le nouveau nom du Golden Master d’Apple. Oui, c’est la version finale qui déploie les testeurs en premier et qui sera ensuite publiée pour tout le monde sous forme de mise à jour publique.

Apple installe le nouveau firmware sur l’iPad avec le numéro de build 20E246. La version candidate nécessite une énorme quantité de données pour le téléchargement, elle pèse 4,85 Go sur l’iPad Air M1. En parlant de disponibilité publique, vous pouvez vous attendre à un déploiement public la semaine prochaine ou dès la fin de cette semaine.

iPadOS 16.4 est une mise à niveau incrémentielle avec un certain nombre de changements, dont 21 nouveaux emojis, le survol Apple Pencil ajoute la prise en charge de l’inclinaison et de l’azimut pour iPad Pro 11 pouces (4e génération) et 12,9 pouces (6e génération), les notifications d’applications Web s’ajoutent à l’écran d’accueil, l’album en double dans Photos étend la prise en charge de la bibliothèque de photos partagées iCloud, la prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo et le paramètre d’accessibilité pour atténuer automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière sont détectés.

Outre ces nouveaux ajouts, la mise à jour résout quelques problèmes, voici la liste complète des changements à venir avec le nouvel iPadOS 16.4.

21 nouveaux emoji comprenant des animaux, des gestes de la main et des objets sont désormais disponibles dans le clavier emoji

Le survol Apple Pencil ajoute la prise en charge de l’inclinaison et de l’azimut afin que vous puissiez prévisualiser votre marque sous n’importe quel angle avant de la faire dans Notes et les applications prises en charge sur iPad Pro 11 pouces (4e génération) et iPad Pro 12,9 pouces (6e génération)

Notifications pour les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil

L’album des doublons dans Photos étend la prise en charge pour détecter les photos et vidéos en double dans une photothèque partagée iCloud

Prise en charge de VoiceOver pour les cartes dans l’application Météo

Paramètre d’accessibilité pour assombrir automatiquement la vidéo lorsque des éclairs de lumière ou des effets stroboscopiques sont détectés

Résout un problème de réactivité de l’Apple Pencil qui peut survenir lors du dessin ou de l’écriture dans l’application Notes

Résout un problème où les demandes de demande d’achat des enfants peuvent ne pas apparaître sur l’appareil du parent

Résout les problèmes où les thermostats compatibles Matter pourraient ne plus répondre lorsqu’ils sont couplés à Apple Home

Si vous souhaitez mettre à jour votre iPad vers iPadOS 16.4 RC, vous devez installer le profil bêta s’il n’est pas déjà installé. Si le profil bêta est installé, vous pouvez accéder à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle. Et une fois la mise à jour disponible, appuyez sur Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder les données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50 %.

