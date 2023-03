Les iPhone et iPad pliables arrivent bientôt !

Apple a fait beaucoup de bruit dans l’industrie technologique avec ses derniers brevets pour l’iPhone pliable. La société a récemment reçu de nouveaux brevets pour protéger ces écrans. Indiquant que les choses se réchauffent pour la sortie potentielle de l’iPhone pliable dans un avenir proche.

Dans nos actualités précédentes, nous avons parlé des brevets d’écran pliable d’Apple et de la manière dont ils ont fait allusion à la possibilité d’un modèle d’iPhone pliable. La structure de l’écran de ce téléphone a obligé la marque à obtenir des brevets nécessaires à sa protection. Avec de plus en plus de nouvelles sur les brevets qui arrivent chaque jour, il semble que la sortie de l’iPhone pliable ne soit pas loin.

Apple se prépare à lancer un iPhone et un iPad pliables

La dernière demande de brevet d’Apple est intitulée « Techniques de protection d’écran utilisant un dispositif d’affichage auto-rétractable et une détection de chute ». Bien que le nom de l’application puisse être assez technique et difficile à comprendre, les détails qui en ressortent expliquent l’essence de la question. Le brevet d’Apple suggère l’utilisation d’un capteur d’altitude vertical, similaire à ceux que l’on trouve sur les avions. Ce capteur calculerait la hauteur du téléphone par rapport au sol. Et, en cas de pertes d’altitude soudaines, comme une chute, fermerait la fragile structure d’écran du téléphone. Ou retournez l’écran pour le protéger.

Apple s’est toujours engagé à produire des téléphones durables, et ce brevet n’est qu’un autre moyen pour l’entreprise de le démontrer. Par exemple, l’iPhone 5S a reçu un brevet de système de protection du téléphone lors de sa sortie. Ce brevet indiquait que lorsque votre téléphone commence à tomber au sol, des capteurs à l’arrière du téléphone le détectent et commencent à faire tourner le téléphone grâce aux moteurs de vibration, offrant un atterrissage en douceur sur le sol. Bien que cette idée n’ait pas été mise en œuvre, c’est un exemple de l’engagement d’Apple à produire des téléphones durables.

De plus, des rumeurs concernant un iPad pliable ont également fait surface. Le modèle aura un design similaire à l’Asus Zenbook 17 Fold. Et pourrait sortir avant l’iPhone pliable. Alors que les dernières photos de brevets semblent se concentrer sur l’iPhone. Il est possible qu’Apple nous surprenne avec la sortie d’un iPad pliable.