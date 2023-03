Le Samsung Galaxy A54 est le Galaxy S23 FE déguisé

Le marché du milieu de gamme devient beaucoup trop concurrentiel de nos jours. Avec le Pixel 7a au coin de la rue, Samsung a décidé d’amplifier son jeu de milieu de gamme en annonçant le Galaxy A54. Et même si vous n’aimez pas les appareils à budget moyen de Samsung, l’A54 5G est quelque chose que vous aimeriez découvrir.

Vous vous demandez ce qui rend le Galaxy A54 5G si spécial ? Tout d’abord, il ressemble au Galaxy S23 standard. Deuxièmement, les spécifications intégrées par Samsung dans l’appareil de milieu de gamme sont également très bonnes. Mais le téléphone vaut-il le prix de 450 $ ? Bref, oui. Et une fois que vous aurez examiné en profondeur les spécifications, vous comprendrez pourquoi.

Regard en profondeur sur le Galaxy A54 5G

Ainsi, à l’avant du Galaxy A54 5G, vous avez un écran Super AMOLED de 6,4 pouces. Et la bonne partie de l’écran est qu’il peut atteindre un niveau de luminosité raisonnablement élevé. En fait, selon Samsung, l’écran est évalué à 1000 nits en plein jour. Mais ce n’est pas la seule grande chose à propos de l’affichage.

L’écran du Samsung Galaxy A54 5G peut même fonctionner à un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Maintenant, si vous regardez de plus près les appareils de milieu de gamme, l’écran FHD AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz n’est pas vraiment courant. En comparaison, le prochain Pixel 7a devrait être plafonné à 90 Hz.

En ce qui concerne le taux de rafraîchissement élevé, cela n’aura pas d’impact sur la durée de vie de la batterie. Le Galaxy A54 contient une grande batterie de 5000 mAh, qui devrait vous offrir une grande autonomie. Avec le recul, le Galaxy A53 avec la même capacité de batterie a duré environ 19 heures.

Vous bénéficiez également de capacités de charge rapide. Le Samsung Galaxy A54 5G peut se recharger à 25W en mode filaire. Cela devrait vous permettre de recharger rapidement la batterie lorsqu’elle atteint 0%.

Comment se compare-t-il au Galaxy S23 standard

Si vous voulez parler de Galaxy S23 vs Galaxy A54 5G, vous trouverez quelques différences clés. Bien sûr, le premier serait le SoC. Alors que le Galaxy S23 est livré avec Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, l’A54 est doté d’Exynos 1380. Oui, l’Exynos 1380 n’offrira pas de performances de qualité phare. Mais cela offrira sûrement une expérience fluide sur les applications quotidiennes.

Deuxièmement, la batterie du Galaxy A54 est raisonnablement plus grande que celle du Galaxy S23. Le premier est livré avec une batterie de 5000 mAh, tandis que le second a une batterie de 3900 mAh. Cependant, vous perdez la fonction de charge sans fil et de charge sans fil inversée avec l’A54.

Il y a aussi une différence en termes de configuration de la caméra. L’arrière du Galaxy A54 est livré avec un tireur principal de 50MP, un objectif ultra large de 12MP et un objectif macro de 5MP. Sur le Galaxy S23, vous trouverez un capteur téléobjectif 10MP au lieu d’un objectif macro. Et si vous me demandez, le téléobjectif a plus de sens que le capteur macro.

Vous trouverez également une caméra différente à l’avant des appareils. Alors que le Galaxy S23 dispose d’un capteur 12MP (f/2.2), le A54 est livré avec un appareil photo selfie 32MP (f/2.2). Ainsi, avec l’A54, vous obtiendrez probablement une meilleure expérience d’appel vidéo et d’image selfie.

En dehors de cela, vous n’aurez pas la possibilité d’étendre le stockage avec le Galaxy S23. L’A54 dispose d’un emplacement pour carte microSD, vous permettant d’étendre le stockage du téléphone jusqu’à 1 To. Cette capacité de stockage supplémentaire vous sera sûrement utile si vous prévoyez de prendre des images et des vidéos haute résolution avec le téléphone.

Enfin, il y a une énorme différence en termes de prix. Le Galaxy A54 5G commence à 449 $, tandis que le Galaxy S23 standard commence à 799 $. Ainsi, en comparaison, le A54 5G a une meilleure valeur que le S23. Cependant, le S23 va sûrement battre l’A54 en termes de performances.