Cette fuite Sony WF-1000XM5 révèle à peu près tout sur le TWS phare

Il va sans dire que Sony a sa propre façon de fabriquer certains des meilleurs écouteurs sans fil. En fait, certains passionnés d’audio ne ressentent même pas le besoin de comparer les WF-1000XM4 et WH-1000XM5 avec d’autres avant de faire un achat. Mais en sera-t-il de même pour le prochain Sony WF-1000XM5 ?

Étant donné que le WF-1000XM4 est une excellente paire d’écouteurs, nous attendons beaucoup de son successeur. Mais des mois avant que Sony ne dévoile le WF-1000XM5, The Walkman Blog a obtenu des images divulguées des bourgeons TWS. Et cette fuite nous donne à peu près un aperçu détaillé des écouteurs sans fil très attendus.

Les écouteurs de Sony WF-1000XM5

Les images divulguées suggèrent que les bourgeons Sony WF-1000XM5 présenteront un design (form factor) plus mince et plus compact. Par rapport au WF-1000XM4, les bourgeons WF-1000XM5 semblent avoir une base sculptée au lieu d’une base plate. Ce changement de conception pourrait permettre aux écouteurs de s’asseoir plus confortablement dans vos oreilles.

Un ancien dossier FCC concernant le Sony WF-1000XM5 a révélé l’autre côté des bourgeons. Il sera orienté vers l’extérieur lorsque vous porterez les écouteurs et disposera d’une fonction tactile. Comme les écouteurs XM4, cet écran tactile prendra en charge l’interaction tactile, vous permettant de contrôler la lecture de la musique. L’écran tactile emballera également l’antenne Bluetooth à l’intérieur.

Le point tactile du Sony WF-1000XM5 est à peu près au même endroit sur l’écouteur gauche. Et juste au-dessus du point, il y a un trou dans le boîtier. Nous ne savons pas à quoi sert ce trou. Cela peut être pour améliorer les performances de l’annulation active du bruit (ANC) ou pour la capture vocale.

Une autre chose qui ressort des images divulguées est le plastique noir brillant. Il n’est pas clair si les bourgeons Sony WF-1000XM5 finaux auront le même type de construction. Qu’y a-t-il de si inhabituel à ce sujet ? Habituellement, la série d’écouteurs WF-1000XM présente une finition mate dure.

En dehors de cela, les images à l’intérieur des bourgeons Sony WF-1000XM5 révèlent des circuits très complexes. Donc, ne vous attendez pas à ce que les bourgeons soient hautement réparables. Mais l’intérieur des bourgeons montre qu’ils pourraient venir avec une conception à un seul pilote.

Cas de charge

Il n’y a pas beaucoup de changements dans la conception du boîtier de charge Sony WF-1000XM5. Pour commencer, le boîtier est plus arrondi et ressemble plus à un galet de rivière. Cette conception spécifique rendra sûrement le boîtier de chargement plus convivial.

Cependant, à première vue, il semble que le boîtier de charge soit plus petit que le boîtier du Sony WF-1000XM4. Cela nous amène d’abord à croire que la durée de vie totale de la batterie des écouteurs XM5 pourrait en prendre un coup. Mais les images montrent que le boîtier dispose d’une batterie de 5 V 230 mAh.

Pour comparer, le Sony Sony WF-1000XM4 avait des spécifications de batterie 5V 140mAh. Ainsi, les bourgeons à venir offriront sûrement une meilleure durée de fonctionnement globale que leur prédécesseur.

En dehors de cela, le boîtier de charge semble avoir une finition en plastique mat, ce qui nous donne l’espoir de voir la même finition sur les bourgeons. De plus, le voyant de charge du boîtier est maintenant à l’extérieur.

Comme prévu par les bourgeons phares, Sony proposera une recharge sans fil Qi pour le WF-1000XM5. Cependant, le microcontrôleur principal du boîtier de charge semble être le même que le boîtier de charge du WF-1000XM4. Il est donc peu probable que la vitesse de charge change. De plus, l’USB-C est standard pour le boîtier de charge.

Avec cette fuite, nous savons à peu près tout sur le Sony WF-1000XM5 autre que les fonctionnalités logicielles et le choix des matériaux. Et comme le prototype est déjà sorti dans la nature, il y a une chance que Sony annonce les bourgeons très bientôt. Mais avant que cela ne se produise, nous vous informerons sûrement si de nouvelles informations sur les bourgeons sortent. Alors restez à l’écoute.