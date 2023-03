La première tablette à lumière douce de Huawei – le nouveau Huawei MatePad 11 élimine 97% de la lumière parasite

Le géant chinois de la fabrication, Huawei, organisera un nouvel événement de lancement de produit le 23 mars à Shanghai, en Chine. Lors de cet événement, la société lancera officiellement la série Huawei P60 ainsi que le Huawei Mate X3. Cependant, ces appareils ne seront pas les seuls nouveaux appareils à l’événement. La société lancera également de nouvelles montres intelligentes, tablettes et autres appareils. Depuis la confirmation officielle de l’événement, Huawei publie des teasers de produits à venir. Aujourd’hui, Huawei a publié quelques teasers de la nouvelle tablette de la série MatePad.

Huawei MatePad 11 modèle lumière douce

La nouvelle tablette est le modèle Huawei MatePad 11 pouces 2023, qui a deux configurations : version LCD et écran souple. La version à écran souple est le modèle principal cette fois-ci. La société a dévoilé ces appareils dans une nouvelle vidéo de préchauffage.

On dit que la variante à lumière douce du Huawei MatePad 11 2023 est la première tablette à lumière douce de la société. Afin de réduire l’impact de la lumière, y compris le soleil et d’autres sources lumineuses, l’écran peut fournir une réflexion diffuse. De plus, il restitue une expérience agréable du stylo et du papier en écrivant avec une sensation semblable à celle du papier.

Il a déjà été démontré que le Huawei MatePad 11 2023 a un fort amortissement de l’écriture manuscrite, aucun éblouissement et aucune réflexion. Le service client Huawei propose également des services de nettoyage d’écran à vie, et cela fonctionne de la même manière qu’un film papier.

Il convient de noter que la tablette inclura également Harmony OS 3.1 pour la première fois comme système d’exploitation. Des améliorations majeures ont été apportées à l’animation et à la stabilité du système dans cette version d’Harmony, ainsi qu’à l’animation du panneau de notification et au choix de la disposition des widgets. Les spécifications exactes de cette tablette sont inconnues pour le moment. Les utilisateurs pourraient y prêter attention s’ils ont l’intention de passer à une tablette phare de protection des yeux.