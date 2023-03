Voici la prochaine bombe WhatsApp de l’année : découvrez-la !

WhatsApp, l’application de messagerie la plus populaire au monde, s’apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité attendue depuis longtemps par ses utilisateurs : l’édition de messages. Après plusieurs fuites, la société a finalement révélé qu’elle était en train de déployer cette fonctionnalité. WhatsApp a déjà apporté des changements importants ces derniers temps. Comme la suppression des messages pour tout le monde et le nouveau mode multi-appareils. Et maintenant, l’édition des messages est la prochaine grande chose.

Cette fonctionnalité a été un rêve pour certains utilisateurs et un cauchemar pour d’autres. Bien qu’il donne aux gens la possibilité d’apporter des corrections aux fautes de frappe ou aux erreurs grammaticales, il peut également être utilisé pour modifier le sens d’un message, entraînant des malentendus ou des conflits potentiels.

WhatsApp travaille sur la fonction d’édition de messages depuis un certain temps déjà. Et beaucoup ont eu l’occasion de le tester. Ils confirment que la fonctionnalité est simple à utiliser et qu’elle fonctionne plutôt bien. Pour modifier un message, vous devez appuyer longuement sur le message jusqu’à ce qu’il soit sélectionné. Et puis choisissez l’option d’édition dans le menu contextuel.

Une fois que vous avez sélectionné l’option d’édition, vous verrez un aperçu de votre message, avec une zone de saisie juste en dessous. Vous pouvez ensuite apporter les modifications souhaitées au message. Et ce que vous écrivez ci-dessous sera envoyé en tant que modification du message, remplaçant le texte précédent. Vous pouvez modifier un message autant de fois que vous le souhaitez. Tant qu’il reste dans le délai de grâce pour l’édition, qui est actuellement fixé à un peu plus de 15 minutes.

Lorsque vous modifiez un message, WhatsApp le mettra en surbrillance avec le texte « Modifié ». Bien que l’heure d’envoi d’origine soit conservée et ne change pas à la minute où elle a été modifiée. Il convient également de noter qu’il n’y a pas d’historique d’édition, donc personne ne peut voir quel était le message précédent s’il ne l’a pas vu à ce moment-là. La seule chose que vous verrez, c’est qu’il a été modifié.

WhatsApp est connu pour activer ses fonctionnalités côté serveur, ce qui indique que les utilisateurs qui ne disposent pas d’une version récente de WhatsApp ou d’une modification de message active recevront un texte indiquant que « Vous avez reçu un message modifié. Vous pouvez le voir si vous avez la dernière version de WhatsApp.

L’une des préoccupations que certains utilisateurs peuvent avoir est le potentiel d’abus de la fonction d’édition de message. Bien qu’il soit destiné à être un outil utile, il est toujours possible qu’il puisse être utilisé pour manipuler les conversations ou tromper les autres. Pour répondre à cette préoccupation, WhatsApp a défini une période de grâce relativement courte pour l’édition des messages. Et il est possible que ce délai soit ajusté à l’avenir.

Il convient également de mentionner que WhatsApp n’est pas la première application de messagerie à introduire la fonctionnalité d’édition de message. Telegram dispose de cette fonctionnalité depuis un certain temps et s’est avérée populaire auprès de ses utilisateurs. Cependant, WhatsApp est de loin l’application de messagerie la plus utilisée, avec plus de deux milliards d’utilisateurs actifs, cette fonctionnalité est donc susceptible d’avoir un impact significatif sur la façon dont les gens communiquent.

En conclusion, la fonctionnalité d’édition de messages est un ajout tant attendu à WhatsApp qui rendra la communication plus pratique pour ses utilisateurs. Bien qu’il y ait des inquiétudes quant au potentiel d’abus, WhatsApp a pris des mesures pour répondre à ces préoccupations en fixant une période de grâce relativement courte pour l’édition des messages. Reste à savoir quand la fonctionnalité sera disponible pour tout le monde. Mais il devrait être déployé prochainement. Comme toujours, nous vous tiendrons au courant de tout développement ultérieur.