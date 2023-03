General Motors va introduire ChatGPT sur ses véhicules

Le ChatGPT d’OpenAI a pris d’assaut le monde. Le chatbot piloté par l’IA a révolutionné la façon dont nous recherchons des informations sur le Web, en fournissant des réponses rapides et contextuelles. Microsoft n’a pas tardé à investir des milliards dans la société d’intelligence artificielle pour avoir accès à son expertise. Cependant, ChatGPT est toujours libre de nouer des partenariats avec d’autres géants du segment. Selon un nouveau rapport, il semble que le géant automobile General Motors explore les utilisations de ChatGPT dans le cadre d’un partenariat plus large avec Microsoft.

Selon le vice-président de GM, Scott Miller, « ChatGPT sera présent dans tout ». Il n’a pas tort, après tout, le chatbot OpenAI a fait le tour du Web à la conquête des utilisateurs et de plusieurs entreprises. Plus récemment, nous avons vu que SalesForce était sur le point d’ajouter l’IA dans son application Slack. Maintenant, le chatbot va de l’avant pour rejoindre le segment des véhicules. De nos jours, les véhicules deviennent plus intelligents et intègrent de nombreuses technologies allant du divertissement aux outils d’assistance à la conduite. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels ChatGPT pourrait être utile.

ChatGPT sera votre assistant personnel sur les véhicules GM

Les utilisateurs peuvent s’attendre à ce que ChatGPT accède aux informations sur l’utilisation des fonctionnalités du véhicule. Les fonctionnalités, par exemple, sont dans le manuel. ChatGPT peut accéder à ces informations et proposer des instructions en quelques questions seulement. De plus, le chatbot fonctionne avec des fonctions comme un digicode de porte de garage ou intègre des horaires à partir d’un calendrier. Ce ne sont que quelques suggestions données par le vice-président de GM. Cela va au-delà d’une évolution des commandes vocales, mais indique que les consommateurs peuvent s’attendre à ce que les voitures soient plus performantes et offrent des technologies émergentes.

Les premiers signalements sont venus du site Semafor. Selon le média, GM développait un assistant personnel virtuel qui utilise des modèles d’IA derrière ChatGPT. Du coup, on peut tout de même s’attendre à une certaine originalité plutôt qu’à du ChatGPT sur les voitures GM. Par conséquent, nous nous attendons à ce qu’il soit similaire à ce que Slack apportera. L’application Salesforce intégrera ses propres fonctionnalités d’IA avec ChatGPT et l’appellera EinsteinGPT. GM peut parier sur une implémentation similaire.

GM a un partenariat avec Microsoft depuis 2021. L’objectif est de stimuler la recherche sur les véhicules sans conducteur. MS a investi environ 10 milliards de dollars dans ChatGPT pour renforcer les capacités de l’entreprise. Il dit qu’il implémentera ChatGPT dans tous ses produits. Grâce au partenariat, nous pourrions également voir une intégration profonde sur les véhicules GM. Bien sûr, nous ne prenons en compte que le GPT actuel. L’IA continuera d’être mise à jour et l’avenir est prometteur.