La suppression des fonctionnalités Pixel de Google pour mars étend la prise en charge de Magic Eraser et plus encore

C’est le dernier mois du trimestre et c’est aussi le mois des grandes mises à jour pour les téléphones Pixel. Oui, la nouvelle fonctionnalité Pixel de mars 2023, Android 13 QPR2 est là pour les téléphones Pixel. Comme déjà révélé quelques jours après la fuite de son journal des modifications, la nouvelle mise à jour de la suppression des fonctionnalités apporte une foule de nouvelles fonctionnalités et de modifications disponibles pour tous les téléphones Pixel exécutant Android 13.

La nouvelle mise à jour de la fonctionnalité Pixel pour les téléphones Pixel est incluse dans la mise à jour de sécurité de mars 2023. Ainsi, en plus des nouvelles fonctionnalités qui font partie de la suppression des fonctionnalités Pixel, les utilisateurs de Pixel reçoivent également les dernières mises à jour de sécurité et corrections de bugs.

La suppression de la fonctionnalité Pixel est une mise à jour majeure publiée pour les téléphones Pixel tous les trois mois ou tous les trimestres. La dernière mise à jour majeure a été publiée en décembre avec plusieurs nouvelles fonctionnalités que vous pouvez consulter ici. Par ailleurs, il s’agit de la deuxième mise à jour de suppression de fonctionnalités basée sur Android 13.

Quoi de neuf en mars 2023 Pixel Feature Drop

Vision nocturne plus rapide

La fonction Night Sight on Pixel est maintenant plus rapide. Cela indique que les utilisateurs de pixels peuvent capturer des photos Night Sight en moins de temps. La vision nocturne plus rapide était déjà disponible sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro depuis l’année dernière, mais avec la dernière fonctionnalité, elle est désormais disponible sur Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Magic Eraser s’étend à plus de téléphones Pixel

Magic Eraser est l’une des meilleures fonctionnalités des téléphones Pixel. Et maintenant, avec la dernière version de la fonctionnalité Pixel, cette fonctionnalité est disponible pour tous les téléphones Pixel exécutant Android 13. Auparavant, elle était disponible sur certains téléphones Pixel.

Diriger mon appel

Lorsque vous appelez une entreprise, le téléphone Pixel avec la dernière mise à jour de fonctionnalités affiche immédiatement les options de menu, et vous pouvez choisir l’option sans attendre d’écouter toutes les options. Ceci est disponible pour de nombreux numéros sans frais populaires aux États-Unis. Il est disponible sur Pixel 4a et Pixel plus récent.

Connexion Santé

Les téléphones Pixel disposent désormais de Health Connect qui stocke toutes vos données de santé en un seul endroit à partir d’applications de santé et de remise en forme compatibles. Il est sécurisé car vous aurez un contrôle total sur ce que vous souhaitez partager et avec qui vous souhaitez partager.

Minuteur sur tous les appareils Pixel

Lorsque vous réglez la minuterie sur des appareils Nest compatibles, la minuterie s’affiche sur les téléphones Pixel via En un coup d’œil. La notification push apparaîtra également lorsque la minuterie se déclenchera et vous pourrez prendre des mesures pour l’arrêter ou ajouter une autre minute à la minuterie.

Clé de voiture pixel

Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro peuvent désormais être utilisés comme clé pour votre voiture. Cette fonctionnalité utilise des antennes ultra large bande sur les deux téléphones. Ainsi, chaque fois que vous vous approchez de votre voiture avec votre Pixel 6 Pro ou Pixel 7 Pro couplé, la voiture éligible se déverrouille automatiquement et lorsque vous quittez votre voiture, elle se verrouille automatiquement. Actuellement disponible sur certains modèles BMW 2022+. La fonctionnalité sera disponible dans les prochaines semaines.

Double eSIM sur la série Pixel 7

Vous pouvez désormais utiliser deux eSIM en même temps sur Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Il est actuellement disponible sur certains opérateurs.

Détection de chute sur Pixel Watch

Google a commencé à pousser la fonction de détection de chute sur sa Pixel Watch. Lorsque la montre détecte une chute, elle peut appeler les services d’urgence. Oui assez similaire à Apple Watch et Galaxy Watch. Google affirme que Pixel Watch peut différencier avec précision une chute brutale et une autre activité physique vigoureuse.

Plus de fonctionnalités pour Pixel Watch

Vous pouvez utiliser l’audio mono pour limiter la désorientation causée par l’audio divisé. La montre bénéficie également de nouveaux modes de correction des couleurs et de niveaux de gris.

Autres caractéristiques:

La fonction Hold for Me est désormais disponible au Japon. Il était déjà disponible aux États-Unis, en Australie et au Canada

Associez facilement les Pixel Buds et les écouteurs compatibles Fast Pair avec les Chromebooks en un seul clic. L’association rapide est désormais disponible sur certains Chromebooks

Nouvelles combinaisons emoji sur Emoji cuisine

