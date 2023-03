Samsung regrette d’avoir supprimé la fonctionnalité la plus utile de la montre Galaxy, mais elle revient avec la Galaxy Watch 6

La lunette tournante tactile, l’une des caractéristiques de montre-bracelet les plus appréciées de Samsung, a été abandonnée pour la Galaxy Watch 5. La société l’a introduite pour la première fois dans la montre Gear S2 et est restée une fonction optionnelle jusqu’à la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Il vous permet de choisir des applications en tournant le cadran.

Néanmoins, ni la Watch 5 ordinaire ni la Galaxy Watch 5 Pro ne l’ont prise en charge. Au lieu de cela, Samsung a opté pour une alternative haptique qui n’est pas aussi agréable ou précise. Samsung avait tout faux avec celui-ci. L’absence de lunette tournante a fait changer d’avis de nombreux utilisateurs sur la Watch 5.

Samsung réintroduit la lunette tournante dans la Galaxy Watch 6

Samsung prévoit apparemment de ramener la lunette tournante pour la prochaine génération. Cela suggère clairement que l’entreprise a appris sa leçon. Cependant, cela ne viendra que pour la version Pro. Cette affirmation a été faite dans une vidéo par un Youtuber coréen du nom de Super Roader. Le leaker prétend être un ancien employé de Samsung. Pour cette raison, il a une histoire d’être précis. Vous ne pouvez pas totalement effacer ses fuites.

Cela semble certainement être une sage ligne de conduite. Outre la grande batterie et les fonctionnalités de cartographie, la Samsung Galaxy Watch 5 Pro a fait l’objet de nombreuses critiques. La plupart des utilisateurs affirment que le modèle pro n’a pas suffisamment de spécifications et de fonctionnalités pour ses 170 $ supplémentaires par rapport au modèle standard. Réintroduire une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs adorent et la rendre disponible uniquement pour les modèles Pro serait une décision intelligente. Au moins, cela convaincra les gens de dépenser plus d’argent sur un modèle plus coûteux.

Bien que pas absolument nécessaire, une lunette tournante est un ajout agréable qui attirera l’attention des amateurs de wearable. En fournissant quelques extras mineurs supplémentaires, Samsung sera en mesure de convaincre les acheteurs de portables qu’ils devraient passer à la Galaxy Watch 6.

Détails de la batterie de la Samsung Galaxy Watch 6

Il s’agit de la deuxième rumeur à circuler ce mois-ci, bien que la Samsung Galaxy Watch 6 ne soit pas prévue avant l’automne. Il pourrait probablement être lancé à la même date que le Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5. La Galaxy Watch 6 de base pourrait recevoir une légère augmentation de la batterie cette fois-ci. Passant de 284mAh à 300mAh (40mm) et de 410mAh à 425mAh (44mm), selon Galaxy Club.

Étant donné que le modèle existant dispose déjà d’une plus grande batterie de 590 mAh, la mise à niveau dans ce domaine est probablement moins prioritaire. Même si chaque petite chose compte dans le monde du portable. Il n’y avait aucune mention d’une mise à niveau de batterie similaire pour le modèle Pro.