Apple HomePod avec écran 7 pouces de Tianma arrive en 2024

Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo vient encore avec un nouveau rapport sur un prochain produit Apple. Cette fois-ci, nous n’avons pas de nouveaux détails sur l’iPhone SE 4, un nouveau MacBook ou le légendaire nouveau Mac Pro. Au lieu de cela, nous avons des détails sur l’Apple HomePod de l’année prochaine. Selon l’analyste, Apple lancera un nouvel appareil pour les maisons intelligentes. L’une des plus grandes mises à jour sera l’ajout d’un nouveau panneau d’affichage de 7 pouces. Cela représente un changement majeur dans la stratégie d’Apple.

Avec un écran plus grand, il y a plus de possibilités pour l’appareil. Après tout, cela augmentera probablement les capacités de l’Apple HomePod. Il peut obtenir des fonctionnalités supplémentaires et il sera plus facile pour les utilisateurs d’interagir avec un panneau plus grand. Apple pourrait même conquérir plus de consommateurs dans cette catégorie avec un appareil qui semble plus attrayant. Il y a cependant un gros hic, une chose que les fans de Xiaomi de la vieille école craindront.

Apple HomePod avec un écran 7 pouces de Tianma, la prise en charge de FaceTime et un haut-parleur intelligent

Selon le rapport, Tianma Microelectronics est le fournisseur exclusif de ces écrans. Ce nom n’est pas étrange pour les fans de smartphones Redmi de la vieille école. Xiaomi avait l’habitude de prendre beaucoup d’écrans LCD de Tiamna pour la série Redmi Note. Ces écrans n’étaient pas les meilleurs en termes de qualité et étaient connus pour leurs problèmes de rétention d’écran. Bien sûr, c’était il y a des années. Tianma a amélioré sa qualité ces dernières années. Ainsi, le passé avec les téléphones Redmi Note n’indique pas que le prochain Apple HomePod obtiendra le même type de qualité. Nous savons tous qu’Apple est beaucoup plus exigeant et que l’appareil sera tout sauf un appareil bas de gamme. Kuo mentionne également que Tianma recevra à l’avenir des commandes d’affichage pour Apple iPad. C’est énorme !

L’année dernière, des rumeurs suggéraient que le nouveau Apple HomePod serait livré avec tvOS. L’appareil peut obtenir des fonctionnalités FaceTime via une caméra intégrée. Compte tenu de l’écran plus grand, il est logique qu’Apple ajoute une caméra et permette aux utilisateurs de passer des appels FaceTime directement à partir de celle-ci. Enfin, le nouveau Apple HomePod fonctionnera également comme un haut-parleur intelligent.

Il reste encore un long chemin à parcourir avant que le HomePod d’Apple ne devienne officiel. La rumeur court pour 2024, il nous reste donc encore plusieurs mois à traverser. Comme d’habitude, d’autres rumeurs surgiront probablement en cours de route.