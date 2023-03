Caractéristiques complètes publiées pour le téléphone robuste FOSSiBOT F101

Plus tôt ce mois-ci, FOSSiBOT a annoncé son premier smartphone FOSSiBOT F101. Avec la combinaison de fonctionnalités robustes, d’une énorme batterie, du haut-parleur le plus puissant, mais toujours à un prix inférieur à 100 $. Dans l’ensemble, F101 est très attendu. FOSSiBOT prévoit de commercialiser le F101 d’ici le 20 mars. Pour saluer la première vente mondiale de smartphones, FOSSiBOT accepte également les abonnements sur son site officiel et choisira 6 chanceux pour offrir le nouveau smartphone F101 et des montres intelligentes supplémentaires. En attendant le début officiel de la vente, nous sommes également en mesure de vérifier ses spécifications complètes.

Le FOSSiBOT F101 est un téléphone robuste d’entrée de gamme, mais il est également doté de certaines fonctionnalités phares. Il obtient un corps robuste, conçu pour les amateurs de plein air : anti-chute, anti-poussière et étanche IP68. Le corps est en PC et en TPU traité par moulage par injection bicolore, tandis que le cadre principal est en aluminium aéronautique. Le tout pour un corps assez costaud. La batterie de 10 600 mAh prend en charge plusieurs jours d’alimentation, puis nous obtenons une caméra PDAF de 24 MP pour de superbes prises de vue en extérieur ou un haut-parleur de puissance de crête de 3,5 W pour ne pas manquer d’appels et un son de haut-parleur stéréo, organiser des fêtes ou effrayer des animaux dangereux sur le terrain. Bien que le récepteur certifié HAC soit également très convivial pour les utilisateurs d’aides auditives.

Mais attendez, il y a plus

Le FOSSiBOT F101 est alimenté par le processeur quadricœur MediaTek Helio A22 cadencé à 2,0 GHz. Puis transporte 4 Go de RAM + 64 Go de ROM et prend en charge l’extension de carte TF de 128 Go. F101 permet également aux utilisateurs de convertir la mémoire ROM inactive en mémoire RAM (jusqu’à 3 Go) grâce à la technologie de fusion de mémoire pour améliorer le bon fonctionnement. La caméra arrière principale est une caméra PDAF 24MP, ce qui est normalement inhabituel pour les téléphones d’entrée de gamme de stockage 4 Go + 64 Go. La caméra principale ajoute également 2 caméras auxiliaires, qui sont une caméra macro 5MP et une caméra bokeh 0,3MP. Ensuite, la caméra frontale est de 8MP avec un grand angle. Le F101 arbore également un écran HD+ de 5,45 pouces avec un verre de protection Dragontrail. Le F101 prend également en charge les fonctions d’empreinte digitale sur le déverrouillage du bouton d’alimentation et de déverrouillage de l’identification faciale. Il y a aussi un bouton personnalisé sur le côté gauche et vous pouvez accéder rapidement à l’APP ou à la fonction.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Les spécifications complètes peuvent être vérifiées ci-dessous :

Caractéristiques FOSSiBOT F101 CPU MediaTek Helio A22 Cortex-A53 quadricœur 2,0 GHz, 12 nm, IMG GE8300 550 MHz SE Android 12.0 Mémoire Extension de RAM 4 Go + 3 Go, ROM 64 Go, extension de carte TF jusqu’à 128 Go Filtrer 5.45″, HD+ 720*1440, IPS, format 18:9, 16M couleurs, tactile, capacitif, multi-touch 5 points, Dragontrail Glass Caméra arrière Caméra arrière : Triple, Flash, Autofocus — 24 MP, f/2.2, Samsung S5K2L8 — 5 MP, macro — 0,3 MP, effet bokeh Chambre avant Caméra frontale : 8MP Batterie Li-Poly, 10 600 mAh, charge rapide 18 W, port de charge de type c Appareils acoustiques électriques Haut-parleur : puissance nominale de 3 W, puissance de crête de 3,5 W, diamètre de 36 mm, cavité sonore de 11,5, intensité sonore maximale de 123 dB Récepteur : type d’obus 1506, certifié HAC, adapté aux utilisateurs d’appareils auditifs La navigation GPS, GLONASS, Beidou, Galileo Capteurs Gyroscope, boussole, proximité, capteur de lumière, géomagnétisme, empreinte digitale (côté) Ouvrir Déverrouillage par identification faciale, déverrouillage par empreinte digitale Bouton personnalisé Oui, support Certificats UN38.3 / FDS / Fret Aérien / Transport Maritime

CE (IEC62133/ROHS/SAR) IP68 étanche

GMS Fonction système Navigation gestuelle, Gestes intelligents, FOTA Autres logiciels Protection de la vie privée, mode invité, sonomètre, suspension d’image, loupe, rapporteur, fil à plomb, avertissement Type de carte SIM Nano sim + nano sim, ou nano sim + carte TF Les réseaux mobiles GSM, GPRS, BORD, WCDMA, LTE Version globale GSM : 850/900/1800/1900 MHz

3G:B1/B2/B4/B5/B8

4G : B38/B39/B40/B41/B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 Version UE et Asie GSM : 850/900/1800/1900 MHz

3G:B1/B8

4G : B38/B40/B41/B1/B2/B3/B5/B7/B8/B19/B20 Poids 350g Dimension 155.7*76.2*20.35mm (épaisseur sur le haut-parleur : 25mm)

Bientôt disponible à un prix avantageux

FOSSiBOT F101 est spécialement conçu pour les amateurs de plein air, les casques, les coursiers, les activistes sous-marins, etc. Il offre tous les facteurs nécessaires pour tous vos besoins dans des environnements difficiles. La première vente mondiale pour les lève-tôt se tiendra sur Aliexpress du 20 au 26 mars. Il offrira un prix étonnant, qui est certainement encore plus bas que les smartphones robustes d’entrée de gamme habituels de 4 Go + 32 Go. Maintenant, FOSSiBOT F101 est également disponible pour abonnement avec une activité de cadeau sur le site officiel. Les abonnés spécifiés auront également la chance d’obtenir gratuitement le smartphone et la montre intelligente F101 en bonus. FOSSiBOT propose le prix le plus bas de 89,99 $ pour ce smartphone robuste pour battre tous ses concurrents, mais uniquement pour la première vente mondiale du 20 au 26 mars. Vous voulez l’acheter ? Ajoutez-le ensuite au panier sur Aliexpress ici.