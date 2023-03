L’application iOS Pok Pok pour enfants reçoit une mise à jour pour Holi, le festival des couleurs

L’application pour enfants primée Pok Pok Playroom est sortie aujourd’hui avec sa dernière mise à jour majeure. Le jouet Busy Book a de nouvelles illustrations et animations pour célébrer Holi, le festival hindou des couleurs, conçu pour encourager la curiosité, la narration, la sensibilisation culturelle, la motricité fine, et plus encore.

La mise à jour d’aujourd’hui intervient après la sortie du tout nouveau jouet Islands le mois dernier. Voici comment Pok Pok décrit la mise à jour Busy Book pour le festival Holi qui démarre officiellement aujourd’hui :

Célébrez le festival de la couleur dans Busy Book ! Continuez à stimuler la curiosité sur le monde dans cette collection en constante expansion de personnes, de lieux et de choses avec Holi !

Voici ce que vous verrez dans le Busy Book mis à jour :

De toutes nouvelles illustrations et animations mettent en valeur la fête hindoue de Holi, célébrant la fin de l’hiver et l’arrivée du printemps.

Des effets sonores doux et enregistrés à la main ajoutent à l’expérience d’une découverte calme et autonome.

Busy Book s’agrandit encore avec un ensemble varié de nouveaux personnages et objets.

Trois nouvelles couleurs sont ajoutées à la palette pour aider à honorer cette célébration colorée !

Si vous n’avez pas encore vérifié Pok Pok pour vos enfants, c’est une application incroyable que mes propres enfants utilisent – je suis un client payant depuis son lancement. En moins de deux ans, il a remporté un Apple Design Award, un Editors’ Choice Award et livré 16 mises à jour impressionnantes.

Pok Pok Playroom est disponible sur l’App Store avec un essai gratuit de 7 jours.

Pour tous les détails sur les raisons pour lesquelles je pense que cette application est si géniale pour les enfants, consultez mon avis original :

Et voici quelques-unes des mises à jour que Pok Pok a lancées au cours des derniers mois :

