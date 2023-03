Apple bloque une application basée sur ChatGPT – Découvrez pourquoi

Le Wall Street Journal rapporte qu’Apple a empêché la mise à jour d’une application de messagerie utilisant un outil de langage AI de type ChatGPT. Apple a pris cette mesure car le programme pourrait produire du contenu illicite pour les enfants. Cependant, beaucoup de gens pensent que la stratégie d’Apple est mauvaise. Les informations ont été obtenues à partir d’un e-mail envoyé par Apple à BlueMail, la société qui a créé le programme. Blix est la société qui a créé BlueMail, et son co-fondateur, Ben Volach s’est exprimé la semaine dernière. Il dit qu’en raison des craintes qu’une nouvelle fonction d’IA dans l’application puisse afficher du contenu illicite, Apple a pris des mesures pour bloquer BlueMail. Le tout dernier chatbot ChatGPT d’OpenAI est utilisé par la nouvelle fonction AI de BlueMail. Il aide les utilisateurs à composer indépendamment des e-mails en fonction des e-mails précédents et à planifier des événements.

Dans une lettre au développeur la semaine dernière, Apple a déclaré… « Votre application contient du contenu généré par l’intelligence artificielle, mais ne semble pas actuellement inclure le filtrage de contenu… BlueMail devrait augmenter sa limite d’âge à 17 ans ou inclure le filtrage de contenu »

L’application BlueMail a une limite d’âge

L’application, qui selon BlueMail est actuellement accessible aux utilisateurs de 4 ans et plus, dispose d’une fonction de filtrage de contenu. Apple impose des limites aux applications qui peuvent contenir tout, du langage grossier aux contenus sexuels et à la drogue. Cependant, cela n’est autorisé que pour les utilisateurs de 17 ans et plus.

Volach a déclaré que l’exigence était injuste et que d’autres applications dotées de capacités d’IA similaires sans restriction d’âge ont été autorisées pour les utilisateurs d’Apple. « Apple a rendu très difficile pour nous d’apporter l’innovation à nos utilisateurs », a déclaré Volach.

Un représentant d’Apple a déclaré que la société examinait l’appel de Blix et que les développeurs pourraient protester en utilisant la procédure d’appel de l’App Test Board. L’une des technologies émergentes les plus discutées ces dernières années est l’IA dite générative, qui a été principalement rendue populaire par le robot ChatGPT d’OpenAI.

La fonction ChatGPT fait désormais partie d’une nouvelle mise à jour de l’application Bing de Microsoft. Depuis lors, il a été téléchargé à la fois sur le Google Play Store pour Android et sur l’App Store d’Apple. L’application Bing dans l’iPhone App Store respecte la limite d’âge de 17 ans et plus d’Apple. Cependant, il n’y a pas de limite d’âge dans le Google Play Store. Selon un porte-parole de Microsoft, la restriction d’âge de 17 ans et plus pour Bing dans le magasin de programmes est nécessaire car le programme peut découvrir du matériel pour adultes.

À propos de BlueMail

BlueMail est une application de messagerie populaire qui permet aux utilisateurs de gérer plusieurs comptes de messagerie à partir d’une plate-forme centralisée. Il est disponible en téléchargement sur les plateformes iOS, Android et de bureau. Avec BlueMail, les utilisateurs peuvent facilement se connecter et gérer leurs comptes de messagerie à partir de divers fournisseurs, notamment Gmail, Yahoo, Outlook, AOL et bien d’autres. L’application offre une variété de fonctionnalités pour améliorer la productivité, telles que la possibilité de personnaliser l’apparence de la boîte de réception, de programmer des e-mails pour une livraison ultérieure et d’utiliser des actions de balayage rapides pour archiver, supprimer ou marquer les e-mails comme lus ou non lus.

De plus, BlueMail prend en charge une boîte de réception unifiée, permettant aux utilisateurs de visualiser et de gérer tous leurs comptes de messagerie en un seul endroit. L’application comprend également des fonctionnalités de recherche avancées et s’intègre à divers services tiers, tels que Dropbox, Evernote et OneDrive, pour aider les utilisateurs à rationaliser leur flux de travail.

