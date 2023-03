Apple double son investissement dans son European Silicon Design Center

Apple a annoncé aujourd’hui une expansion majeure de son centre européen de conception de silicium, qui verra la société créer un centre de R&D de pointe conçu sur mesure en Allemagne.

Le fabricant d’iPhone a précédemment annoncé des plans pour un centre européen de conception de puces de 1 milliard d’euros (1,06 milliard de dollars) à Munich, et a déclaré qu’il doublerait son investissement dans les derniers plans d’expansion…

Apple a bien sûr conçu depuis longtemps les puces de la série A qui alimentent les iPhones et les iPads, se développant dans les puces Apple Silicon de la série M pour Mac en 2020. Ces conceptions de système sur puce (SoC) voient CPU, GPU et mémoire unifiée intégrée sur une seule carte.

De plus, la société travaille sur son propre modem, fournissant une combinaison de 5G, Wi-Fi et Bluetooth, qui devrait être intégrée à l’iPhone 16 de l’année prochaine.

Il y a presque exactement deux ans, la société a annoncé son intention de créer un centre européen de conception de puces, basé à Munich, affirmant alors qu’elle engageait plus d’un milliard d’euros sur une période de trois ans. L’objectif du travail semblait être une conception de puce de modem sans fil, dans le but de l’intégrer également dans le SoC de la série A.

Apple semble avoir renommé l’installation multi-sites en European Silicon Design Center. La société annonce qu’elle investira 1 milliard d’euros supplémentaires au cours des six prochaines années.

S’appuyant sur la présence de longue date d’Apple en Allemagne et sur ses investissements croissants dans toute l’Europe, la société concevra et construira un centre de recherche de pointe à Seidlstrasse. Avec un espace de laboratoire important, une conception de pointe et un emplacement central, l’espace permettra aux équipes de R&D d’Apple de se réunir de nouvelles façons, améliorant la collaboration et l’innovation.

La société a déclaré que ses équipes de puces basées à Munich avaient déjà contribué à des travaux « révolutionnaires » sur les puces M2 Pro et M2 Max, ainsi que sur les fonctions mobiles et de gestion de l’alimentation.

L’une des raisons de l’emplacement est qu’il se trouve littéralement au coin d’une université allemande clé, avec laquelle Apple s’associe à des projets de recherche 5G.

Le Silicon Design Center se trouve à distance de marche de l’Université technique de Munich (TUM), l’une des principales écoles d’ingénieurs et instituts de recherche d’Europe. Dans le cadre des engagements approfondis d’Apple avec des organisations universitaires et culturelles à travers l’Allemagne, au cours des dernières années, les équipes de technologie matérielle et logicielle d’Apple ont collaboré avec l’université sur plusieurs projets de recherche qui explorent de nouvelles façons de rendre les connexions sans fil mobiles plus fiables et sécurisées.