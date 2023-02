iPhone 15/15 Pro pour lancer un nouveau jeu de couleurs

Chaque année, lors du lancement du nouvel iPhone, certaines palettes de couleurs seront ajoutées ou réduites. Des rapports récents révèlent que la série iPhone 15 ajoutera une nouvelle palette de couleurs pour la séparer de la série iPhone 14. La nouvelle couleur que la société ajoutera sera la couleur rouge foncé, la couleur bleu clair et la couleur rose. Alors que les modèles standard auront des couleurs rose et bleu clair, les modèles Pro ajouteront une couleur rouge foncé. L’année dernière, l’iPhone 14 Pro a lancé une palette de couleurs violet foncé unique, qui a attiré de nombreux fans. La palette de couleurs bleu montagne lointaine de l’iPhone 13 Pro l’année dernière est également devenue une palette de couleurs classique dans le cœur des fans.

En d’autres termes, la correspondance des couleurs unique de l’iPhone peut en fait attirer de nombreux utilisateurs qui ont des besoins personnalisés pour les téléphones mobiles en plus de distinguer les générations de produits. De plus, l’iPhone 15 Pro de cette année aura plus de changements. Selon les médias japonais, l’iPhone 15 Pro d’Apple lancé cette année sera équipé du capteur d’image le plus récent et le plus avancé de Sony. Cet appareil viendra avec une meilleure qualité d’image, il aura également une plage dynamique plus élevée.

Comparé aux capteurs ordinaires, ce dernier capteur Sony double presque le niveau de signal de saturation de chaque pixel. Il peut capter plus de lumière et éviter la sous-exposition dans les cas extrêmes. Dans la série iPhone 14 Pro, Apple est également équipé pour la première fois d’un capteur 48MP. Mais par défaut, il produira des photos avec 12MP quatre-en-un. Cependant, Apple conserve également la possibilité de produire des photos avec des pixels complets.

iPhone 15 Pro pour utiliser un meilleur appareil photo

D’après les rapports jusqu’à présent, l’iPhone 15 Pro bénéficiera d’un système d’imagerie plus puissant basé sur la génération précédente. Avec les années de recherche approfondie d’Apple dans le domaine de l’imagerie, les performances d’imagerie de l’iPhone 15 Pro sont toujours très excitantes. De plus, il y a des nouvelles que toutes les séries d’iPhone 15 prendront en charge Smart Island pour les modèles standard cette année. Il s’agit d’une grande mise à niveau pour les utilisateurs d’iPhone de nouvelle génération. Après tout, la technologie de rafraîchissement à grande vitesse de l’iPhone 13 Pro n’a pas été décentralisée. Dans la version de base de l’iPhone 14, on ne sait pas si cette technologie peut être vue dans la version de base de l’iPhone 15.

Il y aura un changement évident dans toute la série iPhone 15 cette année. L’Union européenne a récemment publié un projet de loi exigeant que tous les produits électroniques entrant en Europe utilisent des ports USB-C. C’est peut-être à cause de ce projet de loi qu’Apple est déterminé à remplacer le port de charge.

Les attentes de l’iPhone 15 Pro

L’année prochaine, Apple se concentrera sur la mise à niveau de la série iPhone 15 Pro. Si une stratégie similaire à celle de cette année est adoptée, cela indique que la version de base de l’iPhone 15 utilisera la même puce A16 que la série iPhone 14 Pro. La puce A17 du processus 3 nm de TSMC. De plus, la série iPhone 15 Pro mettra également à niveau la mémoire de 6 Go à 8 Go. Dans le même temps, afin d’apaiser la version de base des utilisateurs d’iPhone 15, Apple lancera un objectif 48MP et un design d’écran en forme de pilule. Uniquement sur l’interface de charge, ce sera l’endroit où toutes les séries d’iPhone 15 seront mises à niveau.

La chaîne d’approvisionnement affirme qu’Apple a l’intention d’adopter une conception sans bouton dans les modèles Pro. La suppression des boutons physiques peut être un bon choix pour Apple. Cependant, afin de concrétiser cette idée, il est nécessaire de fournir des pilotes supplémentaires pour le Taptic Engine. Un obstacle majeur reste le manque de place à l’intérieur de l’appareil. En plus du rouge foncé, l’iPhone 15 Pro conservera toujours les schémas de couleurs classiques argent, gris sidéral et noir, ainsi que les options de couleur rouge moins profondes.