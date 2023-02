Snapchat lance l’intégration ChatGPT, avertit de ne pas partager vos secrets

Snapchat est la dernière application à offrir l’expérience ChatGPT d’OpenAI à ses utilisateurs (payants). La plate-forme appelle l’intégration « Mon IA » et la présente pour obtenir des idées de cadeaux d’anniversaire, planifier des voyages, suggérer des recettes et bien plus encore dans Snapchat. Cependant, il contient également quelques avertissements.

Snapchat a annoncé le lancement dans un article de la salle de presse aujourd’hui :

Aujourd’hui, nous lançons My AI, un nouveau chatbot exécutant la dernière version de la technologie GPT d’OpenAI que nous avons personnalisée pour Snapchat. Mon IA est disponible en tant que fonctionnalité expérimentale pour les abonnés Snapchat+ et sera déployée cette semaine.

L’intégration permet aux utilisateurs de nommer l’IA tout en lui donnant un fond d’écran personnalisé. Bien que Snapchat ait partagé quelques cas d’utilisation de la fonctionnalité, comme obtenir des idées de cadeaux d’anniversaire, écrire de la poésie, obtenir des recettes et planifier des voyages, il a également proposé quelques avertissements – ce qui était une bonne idée après que Bing ait vu quelques snafus avec son intégration.

Snapchat souligne qu’il « ne partage aucun secret avec My AI et ne compte pas sur lui pour obtenir des conseils ». Il note également que les conversations « seront stockées et pourront être examinées pour améliorer l’expérience du produit ».

Comme avec tous les chatbots alimentés par l’IA, My AI est sujet aux hallucinations et peut être amené à dire à peu près n’importe quoi. Soyez conscient de ses nombreuses lacunes et désolé d’avance ! Toutes les conversations avec My AI seront stockées et pourront être examinées pour améliorer l’expérience du produit. S’il vous plaît, ne partagez aucun secret avec My AI et ne comptez pas sur elle pour obtenir des conseils.

Pour les premiers utilisateurs, vous pouvez appuyer et maintenir un message avec My AI pour soumettre des commentaires. Comme mentionné ci-dessus, Snapchat déploie la nouvelle fonctionnalité cette semaine pour les abonnés Snapchat +.

The Verge a également obtenu des détails sur l’intégration personnalisée de ChatGPT. Snapchat utilise essentiellement une « version rapide adaptée aux mobiles » qui a été « limitée dans ce à quoi elle peut répondre ».

Les employés de Snap l’ont formé à respecter les directives de confiance et de sécurité de l’entreprise et à ne pas donner de réponses qui incluent des jurons, de la violence, du contenu sexuellement explicite ou des opinions sur des sujets risqués comme la politique.

Mon IA a également été conçue de manière à ce qu’elle ne fonctionne pas pour écrire des dissertations académiques pour les étudiants. S’adressant à The Verge, le PDG de Snap, Evan Spiegel, a déclaré que le plan était d’apporter à terme la fonctionnalité à tous les utilisateurs de Snapchat, pas seulement aux abonnés premium – il ne la considère pas comme une mode :

« La grande idée est qu’en plus de parler à nos amis et à notre famille tous les jours, nous allons parler à l’IA tous les jours », dit-il. « Et c’est quelque chose que nous sommes bien placés pour faire en tant que service de messagerie. »

