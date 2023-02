Garmin Forerunner 965 répertorié par détaillant avant son lancement

Garmin se prépare à introduire une nouvelle smartwatch baptisée Garmin Forerunner 965. À l’heure actuelle, Garmin n’a pas encore divulgué le calendrier de sortie de la smartwatch. Cependant, il y a une nouvelle fuite qui ne laisse rien à l’imagination ! En fait, c’est la deuxième fuite en un mois. Nous avons donc de bonnes raisons de croire que la sortie du Garmin Forerunner 965 est imminente. Aujourd’hui, un détaillant a décidé de divulguer la plupart des spécifications de la montre.

Caractéristiques du Garmin Forerunner 965

Selon la liste, le Garmin Forerunner 965 dispose d’un écran AMOLED avec une résolution de 416 x 416 pixels. Il convient de noter qu’il s’agit d’une mise à niveau par rapport au Forerunner 955 avec un panneau MIP. Le portable a un cadran rond de 1,4 pouces. Selon les fuites, la nouvelle montre devrait offrir une expérience d’affichage plus « vive » et « détaillée ». Cela peut expliquer le choix de l’entreprise de passer à un panneau OLED. Outre l’affichage, la liste confirme également le système de navigation multibande GNSS avec GPS et GLONASS. La société propose également sa technologie SatIQ.

Le Garmin Forerunner 965 est également évalué pour jusqu’à 23 jours d’autonomie en mode smartwatch. Cependant, la liste n’a pas révélé la capacité de la batterie. Il indique également 31 heures d’utilisation avec le mode GPS actif. La fuite confirme également trois superbes options de couleur : noir, jaune et argent. Tous les modèles pèseront 53 grammes. Malheureusement, le détaillant n’a pas révélé le prix de la Forerunner 965. Ce n’est pas vraiment une surprise, après tout, la montre n’était pas sortie.

Selon les fuites précédentes, le Garmin Forerunner 965 coûtera 599,99 $ et 649,99 $. Cela indique que la nouvelle montre coûtera plus cher que son prédécesseur. Encore une fois, il n’y a pas de mot sur la sortie de la montre, mais nous nous attendons à en savoir plus très bientôt. Compte tenu de toutes les fuites, Garmin viendra probablement avec des teasers et la date de lancement officielle très bientôt. Êtes-vous enthousiasmé par cette nouvelle montre connectée ? N’hésitez pas à commenter ci-après.

Garmin a récemment dévoilé son application ECG, et nous sommes à peu près sûrs que la nouvelle montre fonctionnera avec.