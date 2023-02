Netflix réduit les prix des abonnements dans plusieurs pays suite aux nouvelles règles de partage de mot de passe

Netflix a récemment élargi sa nouvelle politique qui vise à empêcher les utilisateurs de partager leurs mots de passe avec d’autres dans le but d’augmenter les revenus de l’entreprise. Cependant, comme la nouvelle a bouleversé de nombreux utilisateurs, la société réduit désormais les prix de ses abonnements dans plusieurs pays du monde.

L’abonnement Netflix devient moins cher dans certaines régions

Tel que rapporté par The Wall Street Journal (via The Verge), Netflix a annoncé qu’il réduisait les prix des abonnements dans plus de 30 pays. Cela comprend le Yémen, la Jordanie, la Libye, l’Iran, le Kenya, la Croatie, la Slovénie, la Bulgarie, le Nicaragua, l’Équateur, la Malaisie, l’Indonésie, la Thaïlande et les Philippines.

Dans certains pays, les abonnements Netflix sont désormais 50 % moins chers. Un porte-parole de la société a confirmé que Netflix « mettait à jour » les prix de ses plans dans certaines régions, mais n’a pas précisé exactement où. Cependant, les prix resteront les mêmes sur les marchés clés de Netflix tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, la France, la France, l’Allemagne, le Mexique et le Brésil.

Netflix a augmenté le prix de ses plans dans le monde en 2022. Il n’y a eu que quelques fois où la société a annoncé qu’elle réduisait ses prix. Bien que les raisons ne soient pas claires, cette décision intervient alors que Netflix a du mal à gagner de nouveaux abonnés au milieu de la guerre du streaming.

Netflix a accusé les utilisateurs qui partagent leurs mots de passe avec leurs amis et leur famille d’avoir perdu plus de 200 000 abonnés au premier trimestre 2022. Selon la société, la plateforme compte plus de 100 millions d’utilisateurs qui ne paient pas pour un abonnement Netflix.

En conséquence, Netflix a maintenant vérifié l’emplacement où les utilisateurs accèdent à leur compte pour empêcher les gens de partager leur mot de passe avec d’autres qui ne vivent pas dans la même maison. Ce système a été introduit pour la première fois dans certains pays d’Amérique latine et s’est récemment étendu au Canada, à la Nouvelle-Zélande, au Portugal et à la France.

La guerre du streaming

Il y a quelques années, Netflix dominait à peu près seul le marché du streaming. Cependant, la plateforme compte désormais des dizaines, voire des centaines de concurrents à travers le monde. Même si Netflix est toujours la plateforme de streaming la plus populaire dans la plupart des pays, elle perd des abonnés à Amazon Prime Vidéo, Disney+, HBO Max et Apple TV+.

Mais le problème est que Netflix est considérablement plus cher que ses concurrents. Le forfait Premium de Netflix propose le streaming 4K à 19,99 $ par mois. Cependant, Apple TV + ne coûte que 6,99 $ par mois, tandis que Disney + coûte 7,99 $ par mois.

En novembre 2022, Netflix a introduit un nouveau plan basé sur la publicité dans le but d’attirer plus d’abonnés. Pourtant, il a beaucoup de limitations pour le même prix que les autres plateformes de streaming qui vous permettent de partager votre compte et de regarder des vidéos en résolution 4K. Il n’est pas surprenant que Netflix ait du mal à conserver ses abonnés actuels et à en obtenir de nouveaux.

Maintenant, il semble que Netflix soit enfin prêt à rendre son service plus compétitif en matière de prix, du moins sur les marchés où l’entreprise semble avoir le plus de mal.