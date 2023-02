Le fabricant de puces Apple TSMC devrait être une priorité moindre pour l’argent de la CHIPS Act, selon Intel

Intel a fait valoir qu’en tant qu’entreprise américaine, elle devrait bénéficier de subventions plus élevées en vertu de la loi CHIPS que les usines de puces américaines appartenant à des sociétés étrangères comme le fabricant de puces Apple TSMC – même si ses propres usines restent vides.

TSMC, qui est en passe de recevoir des subventions pour son usine en Arizona, a riposté à l’argument, déclarant que l’allocation de trésorerie par siège social de l’entreprise ne serait pas une utilisation efficace de l’argent…

La loi CHIPS

Le CHIPS Act est un investissement gouvernemental de 50 milliards de dollars destiné à encourager les entreprises américaines et étrangères à construire des usines de fabrication de puces en Amérique, avec un accent particulier sur les puces plus avancées. Le programme de subventions a été décrit comme « le plus gros investissement dans la politique industrielle américaine en 50 ans ».

La Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a annoncé en 2020 qu’elle construirait une usine de fabrication de puces de 12 milliards de dollars en Arizona. La construction de la principale installation de puces a été achevée en août, la production devant commencer en 2024.

Apple a aidé à faire pression pour obtenir des subventions pour l’usine dans le cadre de la loi CHIPS, car l’usine fabriquera des puces des séries A et M pour les produits de l’entreprise – mais pas les dernières.

Intel veut une baisse des subventions pour le fabricant de puces Apple TSMC

Le New York Times rapporte qu’Intel plaide pour la priorité lorsqu’il s’agit de distribuer l’argent.

Lors de réunions avec des représentants du gouvernement et dans un dossier public, Intel a remis en question le montant de l’argent des contribuables qui devrait aller à ses concurrents qui ont un siège social à l’étranger, arguant que les innovations américaines et d’autres propriétés intellectuelles pourraient être acheminées hors du pays. « Notre propriété intellectuelle est ici, et ce n’est pas anodin », a déclaré Allen Thompson, vice-président des relations avec le gouvernement américain chez Intel. « Nous sommes le champion des États-Unis. »

TSMC, naturellement, n’est pas d’accord.

TSMC, qui a ouvert la voie à un investissement de 40 milliards de dollars dans deux usines avancées en Arizona, a répliqué dans son dossier qu’un « traitement préférentiel basé sur l’emplacement du siège social d’une entreprise » ne serait pas une utilisation efficace ou efficiente de l’argent américain.

La société taïwanaise a quatre arguments de son côté.

Premièrement, TSMC fabrique les puces les plus avancées, avec des doutes qu’Intel puisse rattraper. Étant donné que le fonds est censé donner la priorité aux dernières technologies, cela donne à TSMC un argument solide en faveur de la priorité.

Deuxièmement, la société américaine AMD soutient la position de TSMC. C’est parce que les deux sociétés sont partenaires et qu’AMD n’a aucune confiance en la capacité d’Intel à répondre à ses besoins.

Troisièmement, TSMC fabrique des puces avancées pour l’armée américaine.

Enfin, on craint qu’Intel ne prenne l’argent et ne construise des usines… qui restent ensuite vides. AMD a prêté son poids à la position selon laquelle ce serait un gaspillage d’argent insensé.

« Toute installation recevant une aide fédérale doit être opérationnelle à la fin de la construction », a écrit AMD. « Une installation qui reste inactive ou qui est tenue en réserve pour les augmentations de la demande devrait immédiatement perdre tous les fonds fédéraux. » M. Thompson d’Intel a refusé de commenter l’e-mail. Mais il a défendu la stratégie du « capital intelligent » articulée par Patrick Gelsinger, le directeur général d’Intel, qui a mis l’accent sur la construction de coques d’usines puis sur les investissements pour les équiper en fonction de la demande du marché.

Attendez-vous à ce que cet argument dure un certain temps…

Image : Intel