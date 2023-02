Honor Magic5 Lite prend la couronne du classement des batteries DXOMark

Honor se prépare à présenter ses prochains produits phares de la série Honor Magic5 au MWC 2023. Le 27 février, la société présentera les nouveaux produits phares sur scène à Barcelone et lancera également le Honor Magic Vs pliable sur les marchés mondiaux. Alors que l’élan «témoin de la magie au-delà de la galaxie» ne vient pas, la société maintient le battage médiatique avec le Honor Magic5 Lite. Oui, la gamme commence avant le MWC 2023, avec un nouveau concurrent abordable. Le Honor Magic5 Lite a récemment été introduit sur les marchés mondiaux avec des spécifications haut de gamme comme un écran OLED, un chipset 5G et une batterie puissante à charge rapide. Selon DXOMark, les performances de cette batterie confèrent au téléphone la première place dans son classement mondial des batteries.

Les gens de DXOMark sont bien connus pour souligner et déterminer le niveau de matériel. Les testeurs fiables ont mis la batterie Honor Magic5 Lite sur la sonde, et l’appareil a passé les tests avec des cloches et des sifflets. En fait, il a volé la couronne du segment de la durée de vie de la batterie. Le Honor Magic5 Lite est introduit aujourd’hui en Europe, et nous pouvons dire que c’est un appareil phare polyvalent. Il dispose d’un écran OLED 120 Hz et d’un chipset 5G, et archive un score impressionnant de 152 points aux tests de batterie DXOMark. En fait, il s’agit du meilleur score jamais enregistré par un téléphone depuis l’arrivée de la nouvelle catégorie de test.

Vous pouvez lire la déclaration de DXOMark sur l’appareil et son exploit impressionnant :

« Le Honor Magic5 Lite a atteint le sommet de notre classement des batteries. Il a de solides performances en matière d’autonomie, de charge et d’efficacité. L’autonomie de cet appareil est l’une des meilleures que nous ayons testées jusqu’à présent avec plus de 3 jours d’utilisation modérée. L’autonomie en utilisation intense était impressionnante à près de 2 jours complets, et parmi les meilleures que nous ayons vues.

Vous vous interrogez peut-être sur la capacité du Honor Magic5 Lite, n’est-ce pas ? Eh bien, le téléphone apporte une batterie de 5 100 mAh et est associé à la technologie SuperCharge de 40 W. Il offre jusqu’à 24 heures de streaming sur YouTube, 19 heures de navigation sur TikTok et 11 heures de jeu. Avec seulement 30 minutes de charge, l’appareil offre 12,5 heures de streaming vidéo. Une charge rapide de 5 minutes offre 6 heures d’autonomie. Avec ces appareils impressionnants, l’appareil a obtenu un score élevé aux tests DXOMark. Mais voyons ce que l’appareil a en réserve pour le marché de l’UE.

Caractéristiques générales du Honor Magic5 Lite

Le Honor Magic5 Lite contient un magnifique écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+. Sous le capot, l’appareil apporte le chipset Snapdragon 695 5G et dispose de jusqu’à 6 Go de RAM avec jusqu’à 128 Go de stockage interne. Le chipset apporte un GPU Adreno 619 qui est suffisant pour les jeux modérés.

En termes d’optique, le Honor Magic5 Lite intègre une configuration à trois caméras. Il dispose d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un jeu de tir ultra large de 5 MP et d’un module de détection de profondeur de 2 MP. Le téléphone contient un jeu de tir selfie de 16 MP. Le téléphone apporte Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS avec GLONASS, GALILEO et BDS. Il est également doté d’un port NFC, IR Blaster et USB Type-C 2.0. Comme indiqué précédemment, le téléphone contient une batterie de 5 100 mAh avec une charge de 40 W. L’adaptateur de charge est inclus avec la boîte de vente au détail.

Le Magic5 Lite fonctionne sous Android 12 et est doté de Magic UI 6.1.

Prix ​​et disponibilité

Le Honor Magic5 Lite se vend maintenant au Royaume-Uni avec un prix de départ de 329,99 £. Sur certains marchés de l’UE, le prix est d’environ 369 €. Le téléphone est à gagner sur hihonor.com et Amazon. Il est également disponible chez certains détaillants hors ligne comme Fanc Darty, Unieuro et MediaMarkt. Certains opérateurs comme Carriers Orange, Telefonica, T-Mobile et SFR proposent également le téléphone.

Maintenant, Honor nous invite à voir la révélation des téléphones Magic5 restants le 27 février à 13h30 CET au MWC 2023.