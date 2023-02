Samsung commence à mettre à jour Galaxy Z Fold 2 et Galaxy A73 vers One UI 5.1

One UI 5.1 est actuellement la dernière mise à jour One UI pour les téléphones Galaxy. Le Galaxy S23 est le premier téléphone avec la mise à jour One UI 5.1. Et depuis la semaine dernière, Samsung a commencé à déployer One UI 5.1 sur plus de téléphones Galaxy. Aujourd’hui, Samsung a mis à jour deux autres téléphones Galaxy vers One UI 5.1. Je parle du Galaxy Z Fold 2 et du Galaxy A73. Oui, les deux ont plus de deux ans, mais heureusement, ces téléphones reçoivent la mise à jour avant de nombreux nouveaux téléphones.

La semaine dernière, Samsung a publié One UI 5.1 pour les séries Galaxy S22, S21, Galaxy Z Fold 3 et 4, Galaxy Z Flip 3 et 4, Galaxy S20 FE et Galaxy S21 FE. Les Galaxy Note 20, Galaxy A53 et Galaxy A33 ont reçu la mise à jour cette semaine. Et maintenant, deux autres téléphones rejoignent cette liste.

One UI 5.1 pour Galaxy Z Fold 2 est en cours de déploiement en Europe avec le numéro de build F916BXXU2JWB5. Et la mise à jour One UI 5.1 pour Galaxy A73 est disponible en Malaisie avec le numéro de build A736BXXU3CWB7. Sur les deux téléphones, la mise à jour pèse plus que les autres mises à jour incrémentielles, alors assurez-vous d’utiliser le WiFi pour télécharger la mise à jour.

Parlant maintenant de nouvelles fonctionnalités, One UI 5.1 est une mise à jour importante qui améliore les performances de l’appareil ainsi que de nouvelles fonctionnalités. La mise à jour apporte un widget de batterie, une recherche de galerie avancée, un accès facile à l’option Expert RAW dans l’appareil photo, une préférence de stockage pour les captures d’écran et un enregistreur d’écran. Vous pouvez vérifier les fonctionnalités clés de One UI 5.1 dans cette histoire.

Si vous êtes un utilisateur de Galaxy Z Fold 2 ou Galaxy A73 de la région mentionnée, vous pouvez vous attendre à la mise à jour bientôt. Comme il s’agit d’un déploiement par lots, la mise à jour peut prendre quelques jours de plus pour certains utilisateurs. Alors que les utilisateurs d’autres régions doivent attendre plus ou peut-être pas si Samsung apporte la mise à jour dans quelques jours. Vous pouvez vérifier la mise à jour manuellement en accédant à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Si vous êtes pressé, vous pouvez charger manuellement le micrologiciel sur votre téléphone, si vous connaissez le processus. Que vous souhaitiez mettre à jour votre téléphone via OTA ou que vous souhaitiez télécharger le micrologiciel, consultez cette histoire pour plus d’informations sur la mise à jour des téléphones Galaxy vers la nouvelle mise à jour.

