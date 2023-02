Google Chrome déploie les modes mémoire et économie d’énergie

Les modes Mémoire et Économiseur d’énergie que Google a annoncés pour Chrome sur Mac, Windows, Linux, ainsi que sur les Chromebooks, en décembre, sont désormais largement déployés.

La mémoire et l’économiseur d’énergie de Google sont activés par défaut et peuvent être activés/désactivés à partir de Paramètres Chrome > Performances (dans la barre latérale).

Économiseur de mémoire Chrome

L’économiseur de mémoire « libère automatiquement la mémoire des onglets inactifs » pour donner plus de ressources aux autres pages et applications de votre ordinateur. Les pages inactives resteront visibles dans la bande d’onglets et se rechargeront immédiatement lorsque vous y accéderez.

Dans la barre d’adresse, Chrome indiquera – avec une icône de compteur de vitesse – que l’onglet a été gelé et qu’il est « actif à nouveau ».

L’économiseur de mémoire rend Chrome plus rapide : lorsque cet onglet était inactif, l’économiseur de mémoire a libéré XXX Mo de mémoire pour d’autres tâches. Vous pouvez modifier cela à tout moment dans les paramètres.

Chrome vous permet d’ajouter manuellement des pages à la liste Toujours garder ces sites actifs si vous rencontrez des problèmes avec l’économiseur de mémoire ou si vous n’aimez pas attendre l’actualisation de l’onglet après avoir été éloigné d’un appareil.

Google indique que « Chrome utilise jusqu’à 30 % de mémoire en moins » avec Memory Saver et qu’il peut être utilisé pour « maintenir le bon fonctionnement de vos onglets vidéo et de jeu actifs ».

Économiseur d’énergie chromé

Ensuite, il y a l’économiseur d’énergie où « Chrome économise l’énergie de la batterie en limitant l’activité en arrière-plan et les effets visuels ». Cela inclut des animations et un défilement fluide, ainsi que des fréquences d’images vidéo réduites. Vous pouvez « remarquer des changements dans les performances de jeu et vidéo » lorsqu’il est actif, alors qu’il est représenté par une icône de feuille à droite de l’Omnibox avec la possibilité de désactiver rapidement.

En plus d’activer/désactiver, il existe deux options pour l’activer automatiquement :

Allumer uniquement lorsque ma batterie est à 20 % ou moins

Activer lorsque mon ordinateur est débranché

Nous constatons que la mémoire et l’économiseur d’énergie sont largement déployés avec Chrome 110 sur Mac, Windows et Chromebooks ces derniers jours. S’il n’est pas encore en ligne, vous pouvez utiliser les indicateurs suivants :

chrome://flags/#battery-saver-mode-available

chrome://flags/#mode-haute-efficacité-disponible

