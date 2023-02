Tous les smartphones Apple après l’iPhone 8 sont en grave danger

À mesure que la technologie évolue, les menaces qui l’accompagnent évoluent également. Dans le cas des appareils Apple, il est impératif de mettre à jour votre système d’exploitation vers la dernière version pour assurer la sécurité de vos données personnelles. La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), une division du Department of Homeland Security des États-Unis, a émis un avertissement concernant les risques sérieux de ne pas mettre à jour votre iPhone, iPad ou MacBook.

Récemment, Apple lui-même a reconnu qu’une vulnérabilité avait été exploitée par un attaquant. Cependant, ce qui est encore plus préoccupant, c’est que CISA, une agence qui ne répond généralement pas aux mises à jour régulières d’Apple, a publié une déclaration soulignant la nécessité d’une mise à jour urgente. L’agence a ajouté quatre nouveaux bugs dans les produits Apple et Microsoft à sa liste de vulnérabilités reconnues utilisées par les cybercriminels. Pour éviter d’être victime de cybercriminalité, il est important de mettre à jour votre appareil Apple dès que possible.

Si vous avez acheté un iPhone après 2017, vous devez le mettre à jour maintenant !

Si vous ne mettez pas à jour votre appareil Apple, vous risquez de perdre vos données personnelles. Cet avertissement s’applique à certains modèles en particulier. L’agence de sécurité a donné aux agences fédérales jusqu’au 7 mars pour corriger les vulnérabilités trouvées dans les appareils Apple. Cependant, si vous possédez un iPhone, un iPad ou un MacBook, il est recommandé de mettre immédiatement à jour votre système d’exploitation vers la dernière version. En ne le faisant pas, vous devenez une cible facile pour les cybercriminels.

Actualité mobile (sous-titrée) de notre partenaire de la semaine

Pour profiter de ces vulnérabilités, un attaquant doit vous convaincre de charger des logiciels malveillants sur votre appareil. Cela peut être accompli de plusieurs manières, notamment en téléchargeant une application, des attaques de phishing par SMs, de faux codes QR ou des applications de messagerie. Si vous leur donnez accès, ils peuvent prendre le contrôle de votre appareil et faire ce qu’ils veulent, vous exposant à une série de risques. Pire encore, ils auraient pu vous attaquer, et vous ne l’avez peut-être même pas remarqué.

Les appareils concernés incluent tous les smartphones après l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus. Les iPhones qui nécessitent cette mise à jour urgente sont ceux-ci :

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération)

iPhone 12

iPhone 12mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (3e génération)

iPhone 14

iPhone 14Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Si vous possédez l’un des appareils mentionnés ci-dessus, vous devez mettre à jour votre système d’exploitation vers iOS 16.3.1 dès que possible. Si vous ne le faites pas, les attaquants pourraient exploiter les vulnérabilités existantes pour accéder à vos données personnelles. Si vous possédez un appareil Apple plus récent que l’iPad Pro ou un iPad Air de troisième génération, vous devrez également mettre à jour de toute urgence vers iPadOS 16.3.1 ou macOS Ventura 13.2.1.

Bien que les appareils Apple soient généralement considérés comme plus sûrs que les autres plates-formes, ils sont toujours vulnérables à une série de menaces de sécurité. Par exemple, le jailbreaking permet aux utilisateurs d’obtenir un accès root à leur appareil iOS et de contourner les restrictions d’Apple. Mais peut également exposer l’appareil à des logiciels malveillants et à d’autres menaces de sécurité. Les logiciels malveillants peuvent être installés sur un appareil Apple via des e-mails de phishing, des sites Web malveillants ou des applications infectées. Les pirates ont trouvé des moyens d’exploiter les vulnérabilités d’iOS, le système d’exploitation qui s’exécute sur les smartphones d’Apple, afin d’accéder à des données sensibles ou de prendre le contrôle de l’appareil. Apple publie généralement des mises à jour de sécurité pour corriger ces vulnérabilités lorsqu’elles sont découvertes. De plus, plusieurs vulnérabilités Bluetooth ont été découvertes dans les appareils Apple qui peuvent permettre aux pirates d’accéder à des données sensibles.

En conclusion, il est vital de maintenir vos appareils Apple à jour pour protéger vos données personnelles des cybercriminels. En suivant les directives établies par Apple et la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, vous pouvez réduire vos risques d’être victime d’une cyberattaque. Assurez-vous de mettre à jour votre appareil Apple vers la dernière version du système d’exploitation et de rester en sécurité en ligne.