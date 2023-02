Huawei copie la conception d’affichage de l’iPhone 14 d’Apple dans Huawei Nova 11

Selon les rapports, Huawei travaille sur la série Huawei P60. De plus, la prochaine gamme Nova 11 est en cours de préparation aux côtés de la célèbre série P60. Il aura un nouvel écran perforé central en forme de pilule similaire à la série Apple iPhone 14.

Plus important encore, la société chinoise teste son appareil phare avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8+. Cette information provenait d’un pronostiqueur célèbre sur Weibo – Classmateguan. Le leaker a partagé le concept de design attendu du compte officiel.

Conception de l’écran Apple iPhone 14 de Huawei :

Pour la première fois, Huawei utilisera une conception d’affichage semblable à celle d’Apple 14. Le prochain Huawei Nova 11 peut contenir une nouvelle conception de perforation en forme de pilule. Le design sera affiché en haut au centre du smartphone. Après la popularité de la série iPhone 14, le concept de design a été très bien accueilli par les utilisateurs du monde entier.

Plus tard, le design a ensuite été ajouté à plusieurs autres appareils chinois. Les rumeurs suggèrent que le nouveau design contiendra deux caméras, une pour les selfies et l’autre pour la profondeur de champ. De plus, les modèles Huawei Nova 11 Pro auront très probablement ce design, tandis que l’édition standard aura un design traditionnel.

De même, les puces Snapdragon 8+ seront intégrées à l’appareil à haute fréquence. Par conséquent, ces téléphones consommeront plus d’énergie. De l’autre côté, son prédécesseur, la série Huawei Nova 10, a Snapdragon 778. Il y a une chose unique à noter ; la société chinoise a mélangé la caméra.

De plus, le téléphone a un grand anneau placé sur le dessus. La caméra principale sera suivie des deux caméras placées à la verticale de celle-ci. De plus, il y aura une caméra périscope et la caméra principale aura une forme cylindrique. Les rumeurs disent que Huawei envisage d’introduire la technologie d’imagerie XMAGE dans les prochains appareils Nova 11.

Il reste encore beaucoup à découvrir. Nous visons plus de détails sur le prochain Huawei Nova 11 avec un large écran au design perforé.