Homebridge compte-t-il encore plus ? [Vidéo]

Garder une maison intelligente unifiée – où n’importe quel téléphone intelligent ou assistant domestique peut être utilisé pour contrôler n’importe quel appareil domestique intelligent dont vous disposez – peut être un peu difficile. Auparavant, de nombreux utilisateurs d’iPhone utilisaient Homebridge pour connecter des appareils autrement non pris en charge à l’application Home d’Apple. Mais la norme Matter pourrait rendre cela inutile, car les appareils compatibles Matter seront compatibles avec les écosystèmes de maison intelligente d’Amazon, Google et Apple. Cela soulève la question : Matter rendra-t-il Homebridge obsolète ?

Qu’est-ce qu’Homebridge ?

Homebridge est un logiciel open source que vous pouvez exécuter sur votre ordinateur et qui traduit essentiellement les commandes utilisées par HomeKit d’Apple en commandes utilisées par d’autres appareils intelligents. Il existe des milliers de plugins différents qui peuvent être installés dans Homebridge pour prendre en charge un large éventail d’appareils différents, des caméras et lumières intelligentes aux serrures et même aux véhicules Tesla. Lorsque vous connectez vos appareils intelligents à Homebridge, vous disposez alors d’un code QR pour scanner et ajouter ce pont – et tous les appareils qui y sont connectés – à l’application Home d’Apple.

Il y a un tas de raisons pour lesquelles les gens peuvent choisir de configurer Homebridge plutôt que de s’en tenir aux accessoires HomeKit natifs. Peut-être que vous possédiez déjà des appareils intelligents avant de changer de téléphone, l’endroit où vous vivez avait déjà un thermostat intelligent intégré ou vous voulez simplement plus de choix dans vos appareils intelligents. Les appareils HomeKit natifs peuvent également être coûteux, donc opter pour des options alternatives qui ne sont pas nativement compatibles avec HomeKit peut économiser de l’argent qui s’additionne vraiment au fur et à mesure que vous construisez votre maison intelligente. Homebridge peut être exécuté sur tout, des ordinateurs à carte unique comme le Raspberry Pi aux ordinateurs Mac et Windows et même dans les conteneurs Docker. Il existe également des solutions tout-en-un de HOOBS pour éviter une partie de la configuration.

Vidéo : Homebridge compte-t-il plus ?

La matière est là

Alors que la Matière semblait se profiler à l’horizon pendant un certain temps, elle est enfin là. La norme Matter pour la maison intelligente utilise certaines technologies existantes, telles que Thread, et a été élaborée en collaboration par un groupe de leaders de l’industrie, notamment Apple, Amazon, Google, LG, etc. L’objectif est que les appareils domestiques intelligents de presque tous les fabricants puissent être mélangés et assortis avec tout autre équipement domestique intelligent dont vous disposez, et vous pouvez les contrôler depuis Siri, Alexa ou Google Assistant. Comme HomeKit, vous pouvez simplement utiliser un code QR pour ajouter des appareils à votre domicile, et ils communiquent soit directement via Wi-Fi, soit via un routeur de bordure Thread en fonction de l’appareil spécifique.

Matter et HomeBridge peuvent-ils coexister ?

Il est facile de voir Matter comme une menace pour l’existence de Homebridge car les appareils prenant en charge Matter n’auront pas besoin de communiquer via Homebridge pour se connecter à votre maison intelligente – mais ce n’est pas une mauvaise chose, et au moins pour l’instant, il y a toujours un besoin pour Homebridge . Actuellement, la norme Matter ne prend en charge que des types d’appareils limités. Ces catégories couvrent un large éventail, y compris l’éclairage, les serrures de porte, un large éventail de capteurs, de haut-parleurs, etc., mais à ce stade, Matter manque notamment de support pour les caméras. Vous pouvez acheter quelque chose d’aussi bon marché que la mini caméra Blink à 25 $ pour obtenir une prise en charge limitée de la caméra via Homebridge, mais aucune caméra n’est en mesure de prendre en charge Matter jusqu’à ce que la norme elle-même soit révisée pour ajouter une prise en charge.

Et tandis que les appareils Matter sont enfin sortis dans le monde réel, et même certains appareils préexistants voient des mises à jour pour prendre en charge Matter, il est irréaliste de penser que les gens remplaceront totalement chaque élément de technologie intelligente existant dans leur maison juste pour que tout soit utilisé de la dernière norme. Il y aura une période de temps importante pendant laquelle les gens utiliseront leurs interrupteurs, ampoules, caméras et thermostats intelligents existants avant de voir une raison de payer pour les remplacer.

Les personnes ayant des configurations vraiment avancées voudront également rester avec Homebridge pendant un certain temps, avec des éléments tels que des switchs factices et des plug-ins qui suppriment le besoin de concentrateurs spécifiques au fabricant. HOOBS reconnaît que même pendant et après cette transition vers la norme Matter, les gens trouveront Homebridge utile, et ils lancent un nouvel appareil tout-en-un avec prise en charge de Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi, Thread et Matter.

Matter présente également plusieurs avantages par rapport à HomeBridge. Pour que HomeBridge fonctionne avec vos appareils domestiques intelligents, vous devez installer les plugins sélectionnés. Certains d’entre eux sont excellents, fonctionnant à la fois localement et rapidement, mais pour d’autres, il existe plusieurs plug-ins différents qui prétendent offrir un support pour les mêmes produits, et d’autres nécessitent toujours que vous vous connectiez avec des informations d’identification en ligne pour cet appareil intelligent et que vous les contrôliez sur Internet. – introduisant un retard supplémentaire et un risque d’indisponibilité. Matter se concentre sur un contrôle totalement local, afin qu’ils puissent réagir plus rapidement et que vous puissiez toujours contrôler votre appareil domestique intelligent en cas de panne d’Internet.

Avis de Netcost-security.fr

Donc, si vous travaillez actuellement sur votre maison intelligente, que devez-vous faire ? Si vous obtenez de nouveaux appareils, il vaut certainement la peine de regarder quels appareils prennent nativement en charge Matter. S’il existe de bonnes options à un prix raisonnable, les appareils Matter devraient offrir l’expérience la plus transparente. De même, si vous commencez tout juste à construire une maison intelligente, il est logique d’utiliser les appareils Matter dans la mesure du possible.

Si vous aimez bricoler, utiliser Homebridge peut toujours vous donner un contrôle supplémentaire sur vos appareils, et à long terme, vous pouvez économiser de l’argent si vous choisissez d’opter pour des options tierces à un prix inférieur. Il ne sert à rien de voir Matter comme une menace pour Homebridge, car Homebridge et Matter partagent le même objectif : créer une maison intelligente plus unifiée. Avec Homebridge, cette expérience n’a été apportée qu’à ceux qui étaient prêts à bricoler, à exécuter des logiciels supplémentaires et à utiliser du matériel supplémentaire pour que les appareils domestiques intelligents se connectent d’une manière à laquelle ils n’avaient jamais été destinés. Les appareils Matter offrent cette capacité à tout le monde, quel que soit leur désir de bricoler et de gérer une configuration potentiellement déroutante.

