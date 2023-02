Google construit un navigateur iOS basé sur Blink en violation des règles d’Apple

Vue d’ensemble : les régulateurs et les développeurs critiquent depuis longtemps certaines des restrictions d’Apple sur iOS, notamment l’obligation pour tous les navigateurs Web d’utiliser le moteur WebKit d’Apple. Alors que les régulateurs combattent les politiques du géant de la technologie, certains se préparent peut-être déjà à un environnement iOS moins restreint.

Les rapports de bugs de Chromium indiquent que Google construit actuellement un nouveau navigateur Web iOS basé sur Blink, ce qui violerait la règle d’Apple selon laquelle tous les navigateurs de la plate-forme utilisent WebKit. Google insiste sur le fait que le projet n’est qu’une expérience, mais il pourrait attendre que l’exigence WebKit d’Apple s’effondre sous la pression réglementaire.

Le rapport de bug décrit le développement comme un test graphique et de latence d’entrée, et non comme un produit que Google a l’intention de fournir aux utilisateurs finaux. Cependant, une source a déclaré à The Register que le navigateur, bien qu’extrêmement précoce et manquant de fonctionnalités critiques, ressemble à la base d’un autre navigateur iOS.

Google pourrait attendre de voir ce qu’il adviendra de la règle WebKit, que les régulateurs et les développeurs ont de plus en plus examinée ces derniers mois. Si Apple autorise d’autres moteurs de navigation, il serait avantageux pour Google d’en avoir un en attente avec des fonctionnalités améliorées.

L’été dernier, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a affirmé que la politique d’Apple consistait à obliger les développeurs à créer des applications distinctes soumises à la commission de vente de 30 % de l’App Store. Durov a déclaré que si Apple faisait plus pour prendre en charge WebKit ou autorisait les développeurs de navigateurs à utiliser d’autres moteurs, de nombreuses entreprises pourraient fournir les services souhaités via des pages Web mobiles au lieu de maintenir des applications.

L’interdiction par Apple des moteurs de navigateur alternatifs a également été critiquée par les régulateurs britanniques, américains et européens. La loi sur les marchés numériques récemment promulguée par l’UE pourrait obliger Apple à autoriser d’autres moteurs de navigation et d’autres canaux de distribution d’applications dans les deux prochaines années. L’administration nationale des télécommunications et de l’information du département américain du Commerce s’est également prononcée contre les restrictions imposées par l’entreprise au début du mois.

Pendant ce temps, Cupertino insiste sur le fait que ses contrôles stricts rendent ses produits plus sûrs pour les utilisateurs. À la fin du mois dernier, il a critiqué les propositions de l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) concernant les restrictions sur les navigateurs mobiles et les jeux en nuage.

La CMA a enquêté pendant des mois sur les politiques d’Apple en matière de navigateur et de cloud, les qualifiant d’anticoncurrentielles. Les remèdes suggérés par le régulateur incluent l’autorisation d’autres moteurs de navigateur, des applications de jeu en nuage, des applications de chargement latéral, etc. Cupertino affirme que les propositions de la CMA sortent du cadre de son enquête en raison d’un parti pris général contre les politiques logicielles de l’entreprise.

Alors que les régulateurs se retournent contre le jardin clos d’Apple, il n’est pas surprenant de voir Google planifier des changements massifs qui pourraient avoir un impact sur iOS.