La rumeur suggère que l’iPhone 15 Pro Max pourrait présenter un écran encore plus lumineux

Une nouvelle rumeur suggère qu’Apple pourrait améliorer l’affichage de l’iPhone 15 Pro Max haut de gamme cette année pour qu’il soit encore plus lumineux. Actuellement, l’iPhone 14 Pro Max peut atteindre 2000 nits de luminosité maximale, mais cette rumeur suggère que la luminosité maximale pourrait augmenter à 2500 nits cette année…

iPhone 15 Pro Max avec écran plus lumineux ?

Le rumeur vient du leaker ShrimpApplePro, qui a un bilan de précision décent mais pas parfait, y compris 6 Go de RAM pour tous les modèles d’iPhone 14. Il a également signalé que les modèles d’iPhone 15 Pro présenteront un « beau » nouveau design qui utilise des bords incurvés, des lunettes plus fines et du titane pour le boîtier.

Dans un article sur Twitter aujourd’hui, ShrimpApplePro a suggéré qu’Apple pourrait adopter un écran Samsung de nouvelle génération pouvant atteindre jusqu’à 2500 nits de luminosité maximale. Le rapport, cependant, est assez vague pour le moment, ShrimpApplePro affirmant que cet affichage pourrait « potentiellement » apparaître dans l’iPhone 15 Pro Max.

Par ailleurs, analyste Ross Young raconte Netcost-security.fr qu’il n’a pas encore entendu parler de ce changement en particulier. Il existe plusieurs autres façons d’augmenter la luminosité sans nécessairement utiliser un tout nouveau type d’affichage. La société pourrait utiliser une matrice multi-lentilles (MLA), une technologie qui augmente la luminosité sur les écrans plus petits. Il pourrait également supprimer le polariseur de l’écran en utilisant quelque chose appelé couleur sur encapsulation.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max offrent tous deux une luminosité maximale de 1000 nits pour une utilisation typique. Lors de la visualisation de contenu HDR, cette luminosité peut atteindre 1600 nits. Dans les environnements extérieurs, l’écran peut atteindre 2000 nits de luminosité maximale. L’iPhone 13 Pro, à titre de comparaison, offrait une luminosité maximale de 1000 nits (typique) et une luminosité maximale de 1200 nits (HDR).

Si l’iPhone 15 Pro Max offre une luminosité maximale améliorée de 2500 nits, il ne s’appliquera presque certainement qu’à la luminosité extérieure. Dans des environnements normaux, la luminosité restera probablement à 1000 nits pour des raisons de durée de vie de la batterie et de longévité de l’affichage.

En fin de compte, il reste à voir si Apple sera en mesure d’obtenir une augmentation de la luminosité de l’écran avec l’iPhone 15 Pro Max de cette année. Mais si cela ne se produit pas cette année, c’est quelque chose qui arrive clairement plus tôt que tard.

Mon argent est sur cet écran de 2500 nits qui apparaîtra pour la première fois dans un iPhone modèle « Ultra » l’année prochaine. Après tout, l’une des caractéristiques différenciatrices de l’Apple Watch Ultra est son écran plus lumineux…

