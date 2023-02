Nothing Phone (2) sera « plus avancé » – se concentre sur les logiciels

Nothing Phone (2) sortira en 2023, selon Pei Yu, le fondateur de Nothing. Il a également fait quelques commentaires concernant les nouvelles fonctionnalités que cet appareil apportera. Le prochain Nothing Phone (2), selon Pei Yu, serait « plus avancé » que le modèle de première génération, le logiciel étant l’un de ses « objectifs principaux ». Pei Yu a également évalué la relation entre les téléphones Nothing (1) et (2) existants. Il a dit

« Au cours des sept à neuf dernières années, les puces mobiles se sont vraiment renforcées. C’est pourquoi j’éviterais d’appeler Nothing Phone (2) le téléphone phare, car cela ferait croire aux gens que Nothing Phone (1) n’est pas un produit phare. Parmi les produits sous Nothing, Phone (1) est très important en termes de notre propre attention. C’est pourquoi j’ai choisi le mot « premium » pour décrire le téléphone (2), qui est une mise à niveau plus avancée, mais qui est tout aussi phare que le téléphone (1). »

Nothing Phone (2) se concentrera sur les États-Unis

Pei Yu affirme par ailleurs que la société accordera une grande priorité à cet appareil. De plus, le Nothing Phone (2) sera lancé sur le marché américain plus tard cette année.

« Nous sommes enthousiasmés par le marché américain car c’est un immense pays. Si vous regardez les ventes de nos casques, environ un tiers d’entre eux proviennent des États-Unis. Si nous ne lançons pas le téléphone aux États-Unis, nous allons probablement perdre un tiers de nos ventes.

Pei Yu a par ailleurs révélé que l’incapacité de Nothing à satisfaire aux critères de conformité et d’intégration fonctionnelle des opérateurs de télécommunications locaux était un facteur majeur de l’échec antérieur de l’entreprise aux États-Unis.

« Lorsque vous fabriquez un téléphone pour les États-Unis, vous devez travailler avec les opérateurs de télécommunications pour certifier et intégrer certaines de leurs fonctionnalités dans votre système d’exploitation. Rien n’avait les ressources pour le faire auparavant, mais maintenant nous les avons.

Le nombre d’employés de Nothing est passé de 200 à 400 depuis la création de l’entreprise en 2021.