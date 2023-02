Les spécifications Realme GT Neo 5 révélées – Le tueur Redmi K60

Realme se prépare à introduire le Realme GT Neo 5 en Chine. Le nouveau produit phare rentable sera lancé le 9 février et a la série Redmi K60 comme cible principale. Pour ceux qui ne le savent pas, Realme et Redmi sont des concurrents actifs dans les segments phares de milieu de gamme et rentables. Par conséquent, le Realme GT Neo 5 est attendu avec beaucoup d’impatience. Certains des principaux points forts des téléphones incluent le Snapdragon 8+ Gen 1 et la charge rapide de 240 W. Aujourd’hui, un nouvel ensemble de spécifications divulguées ne laisse rien à l’imagination. Est-ce un tueur pour la série Redmi K60 ? Découvrons-le.

Realme GT Neo 5 a divulgué les spécifications et les détails

La série Realme GT Neo a beaucoup évolué ces dernières années. D’un téléphone milieu de gamme, nous avons maintenant quelque chose de proche du segment phare. C’est impressionnant quand on pense que le SD8+ Gen 1 était vendu sur des flagships il y a quelques mois à peine. La société a récemment révélé l’option de couleur violette pour le téléphone. Il semble remplacer les coloris bleutés de la série Realme GT Neo 3. Le Realme GT Neo 5 embarquera un panneau arrière incurvé avec la technologie de verre AG, et aura également une finition mate pour l’option de couleur violette.

Tout comme le Realme GT Neo 3, le nouveau Realme GT Neo 5 a deux bandes verticales fonctionnant sur sa couleur de signature. Le téléphone possède un immense îlot de caméra qui abrite deux découpes circulaires et la lumière RVB. Les deux trous sont suffisants pour comprendre une configuration à trois caméras. Selon les fuites, le téléphone embarquera un appareil photo principal de 50 MP qui sera accompagné d’un jeu de tir ultra large de 8 MP et d’un vivaneau décoratif de 2 MP pour la détection macro/profondeur. La caméra principale emballera OIS.

Comme mentionné précédemment, le téléphone exécute le SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. C’est le même chipset à l’intérieur du OnePlus 11R et du Redmi K60. En fait, le Redmi K60 est présenté comme POCO F5 sur les marchés mondiaux. Nous verrons donc une rude concurrence entre ces trois téléphones.

Bien sûr, l’un des principaux arguments de vente du Realme GT Neo 5 est la charge rapide. La société pousse la norme USB Type-C actuelle à ses limites avec 240W. La société affirme que la technologie est stable et sûre. Cette solution de charge a obtenu la certification TUV Rheinland qui garantit sa sécurité. Selon Realme, il peut fournir jusqu’à 2 heures d’appel avec une petite charge de 30 minutes. Pour ceux qui sont curieux de connaître la capacité du téléphone, l’option de charge de 240 W sera livrée avec une batterie de 4 500 mAh. Selon l’entreprise, cette batterie peut être chargée en seulement 5 minutes.

Si vous voulez plus de batterie, le Realme GT Neo 5 sera également disponible en option avec une batterie de 5 000 mAh. La société maintient la stratégie des doubles versions. Il convient de noter que cette option se chargera à une charge « plus lente » de 150 W. Curieusement, 150 W était le maximum offert par le Realme GT Neo3 dans sa batterie de 4 500 mAh. Realme fait des progrès lorsqu’il s’agit d’associer une charge rapide à d’énormes batteries. Peut-être que l’année prochaine, nous verrons la charge de 240 W couplée à une cellule de 5 000 mAh.

Ensuite, le Realme GT Neo 5 aura jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Le téléphone sera livré avec Android 13 et Realme UI 4.0 dès la sortie de la boîte.

Comment ce téléphone se compare-t-il au Redmi K60 ?

Le Realme GT Neo 5 sera un concurrent sérieux du Redmi K60, mais vous vous demandez peut-être comment il se compare au téléphone de Xiaomi. Le Redmi K60 contient le même chipset et dispose de jusqu’à 16 Go de RAM avec jusqu’à 512 Go de stockage interne. Il possède un appareil photo 64 MP avec OIS, et les mêmes tireurs ultra larges et macro 8 MP et 2 MP. Les deux appareils ont des écrans AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Le Redmi K60 offre une résolution de 3 200 x 1 440, que les marques chinoises appellent une résolution de 1,5K. Le Redmi K60 est alimenté par une plus grande batterie de 5 500 mAh, mais la charge est plus lente à 67 W.

Les deux appareils sont presque équivalents mais ont au moins un avantage l’un sur l’autre. Par exemple, le Redmi K60 a une variante avec 512 Go, et apparemment, le Realme GT Neo 5 ne le fera pas. Cependant, le Realme GT Neo 5 a une charge plus rapide dans les deux variantes. En termes de caméras, nous nous attendons à des résultats similaires, malgré les différences de résolution. Le meilleur capteur et logiciel déterminera quel téléphone capturera les meilleures images. De plus, la différence la plus évidente se situe du côté logiciel. Bien que les deux fonctionnent sous Android 13, ils ont des skins différents qui les distinguent.

En fin de compte, il appartiendra aux utilisateurs de décider quel téléphone est le meilleur. Nous couvrirons tous les détails du Realme GT Neo 5 à mesure qu’il se rapproche de la date de sortie.