Actu : le zoom optique amélioré sera exclusif aux appareils photo iPhone « Pro Max » jusqu’en 2025 au moins

Apple devrait sortir son premier iPhone avec un objectif périscope avec la gamme iPhone 15 de cette année, mais les rumeurs disent qu’il sera limité à l’iPhone 15 Pro Max le plus haut de gamme. Selon un nouveau rapport de l’analyste Apple Ming-Chi Actu, l’attente actuelle est que cette exclusivité ne changera pas dans un avenir prévisible…

Objectif périscope pour iPhone 15 et au-delà

Un objectif périscope est un objectif qui repose sur un prisme pour réfléchir la lumière vers plusieurs lentilles internes à 90 degrés par rapport au capteur de la caméra. Cela indique que la longueur de l’objectif peut être beaucoup plus longue qu’un téléobjectif traditionnel, ce qui indique que les objectifs périscopes peuvent offrir de bien meilleures capacités de zoom optique.

Par exemple, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ont tous deux un téléobjectif qui offre un zoom optique 3x et numérique 15x. Samsung est déjà passé à un objectif périscope dans son produit phare Galaxy S22 Ultra, qui offre un zoom optique 10x et un zoom numérique 100x.

On s’attend à ce que l’iPhone 15 Pro Max soit cette année le premier iPhone à passer à un objectif périscope. Selon Ming-Chi Actu, la mise en œuvre de la technologie par Apple comprendra un capteur 1/3″ doté d’une résolution de 12 mégapixels avec une ouverture f/2,8, une stabilisation par déplacement du capteur et un zoom optique jusqu’à 6x.

Les rumeurs indiquaient initialement que si l’objectif périscope serait exclusif au modèle d’iPhone 15 le plus haut de gamme cette année, Apple l’étendrait au plus petit téléphone « Pro » en 2024. Maintenant, cela ne semble plus être le cas.

Actu rapporte qu’il s’attend désormais à ce que seul le modèle d’iPhone 16 le plus haut de gamme en 2024 offre un objectif périscope, qu’il s’appelle «iPhone 16 Pro Max» ou «iPhone 15 Ultra».

Il y a deux raisons pour lesquelles Apple a peut-être pris cette décision. Il se peut que la société considère l’objectif périscope comme un moyen de différencier l’iPhone 16 Pro Max de l’iPhone 16 Pro, donnant aux gens une raison de dépenser plus pour le modèle haut de gamme. Alternativement, il peut s’agir d’une limitation technique ou technique.

Comme mon collègue Ben Lovejoy l’a écrit dans le passé, le passage à un objectif périscope pourrait être l’un des changements les plus importants apportés au matériel de l’appareil photo iPhone depuis plusieurs années. L’absence de zoom optique supérieur (et de zoom numérique, dans une moindre mesure) est le principal avantage des derniers appareils phares de Samsung par rapport à la gamme d’iPhone.

Le fait que l’objectif périscope sera limité à l’iPhone grand écran jusqu’en 2025 au moins est décevant pour les personnes qui préfèrent les téléphones plus petits. La bifurcation ici est similaire à l’époque de l’iPhone 6s, où l’iPhone 6s Plus incluait un capteur de stabilisation d’image optique pour la vidéo et les images fixes, contrairement à l’iPhone 6s.

