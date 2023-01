Rejouez votre liste de lecture complète 2022 sur Apple Music Now, Replay 2023

Si vous vous retrouvez à lire ceci, il y a une forte probabilité que vous soyez abonné à Apple Music ou que vous soyez sur le point de l’être. À partir d’aujourd’hui, tous les abonnés Apple Music peuvent rejouer leur top 100 de la musique de 2022 dans la dernière liste de lecture baptisée Replay 2023. Au fur et à mesure que 2023 progresse, Apple mettra à jour la liste de lecture chaque semaine afin que vous puissiez continuer à profiter de vos chansons préférées.

Comment Apple Music organise-t-il la liste de lecture ?

Chaque dimanche, la Playlist 2023 se mettra à jour avec une nouvelle commande de votre musique préférée de la semaine sur Apple Music. Cela se poursuivra jusqu’en décembre. À la fin de l’année, vous aurez une liste complète de vos 100 meilleures musiques dans la liste de lecture.

Il s’agit d’une liste de lecture générée automatiquement par Apple Music. Vous devez écouter suffisamment de musique dans Apple Music pour générer votre collection de musique préférée. Une fois cela fait, vous trouverez votre liste de lecture personnalisée au bas de l’onglet « Écouter maintenant » dans Apple Music. Peu importe la plate-forme que vous utilisez, vous pouvez la trouver sur iOS, iPadOS ou MacOS.

Où trouver votre liste de lecture Apple Music

Vous pouvez également le trouver sur la version Web d’Apple Music. Sur la version Web, vous obtenez une liste de lecture encore plus détaillée que celle des plates-formes mobiles. Cela inclut vos artistes et albums les plus écoutés ainsi que le nombre de fois que vous avez écouté une musique particulière. Vous pouvez même voir combien d’heures de jeu sur la plate-forme Apple Music pour le Web.

Apple a commencé cela à partir de 2019 et cela a plutôt bien fonctionné jusqu’à ce jour. Pendant ce temps, Spotify est la principale force dominante dans ce domaine depuis quelques années maintenant. Spotify fournit une infographie à chaque auditeur au début de chaque mois de décembre. Les utilisateurs peuvent partager cette infographie sur leurs différents comptes de médias sociaux pour que leurs amis voient leur musique préférée de l’année.

