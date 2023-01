ChatGPT : Baidu utilisera son service d’IA après l’échec de CNET

Baidu va ajouter un service AI de ChatGPT. Et, ChatGPT est un service controversé qui fait l’actualité depuis un certain temps. La société prévoit d’utiliser cet outil dans son système Ernie.

Ce système est un modèle d’apprentissage automatique. De plus, Baidu a formé ce système à grande échelle sur plusieurs années. Notamment, l’outil est excellent pour comprendre et générer du langage.

Sans oublier que ChatGPT est créé par Open AI. Ces derniers temps, ce modèle a gagné en popularité dans le monde entier. La raison de sa popularité est que ses réponses sont basées sur des faits.

De plus, les réponses sont écrites de manière humaine. Il peut même créer du code. Microsoft a financé 1 milliard de dollars dans Open AI en 2019. Les rapports indiquent que la société prévoit d’utiliser cette technologie dans son moteur de recherche Bing.

Le service d’IA de ChatGPT constituera une menace pour Google :

Il semble que ChatGPT va créer une forte concurrence pour Google. En gardant cela à l’esprit, c’est une menace pour Google. Par conséquent, Google a commencé à développer sa propre technologie d’IA.

De plus, la société vise à accélérer le développement de « Code Red ». Le PDG de Google, Sundar Pichai, affirme que Google vise à rivaliser avec ChatGPT avec sa technologie. Et il cherche à révéler ses 20 produits d’IA ou plus.

Il y aura également un chatbot pour le moteur de recherche Google. Et la société montrera tout cela lors de sa conférence I/O en mai de cette année. De l’autre côté, Baidu fait face à des difficultés de recherche.

Ainsi, il voit le service AI de ChatGPT comme une alternative pour rivaliser avec ses concurrents. Récemment, ChatGPT a reçu une réponse positive de ses utilisateurs du monde entier. Cependant, il y a quelques inconvénients à cette technologie.

Selon les rapports, l’outil ne pouvait pas bien fonctionner lorsque CNET disposait de cet outil pour les articles écrits par l’IA. Il y avait beaucoup d’erreurs et de problèmes de plagiat.

Non seulement cela, mais quelques autres organisations ont testé cette technologie et restent sans espoir. Le temps montrera comment le service AI de ChatGPT aidera Baidu.