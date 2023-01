Les livraisons de smartphones Huawei regagnent du terrain en Chine

Les États-Unis étaient déterminés à tuer l’activité de smartphones de Huawei, mais Huawei a déclaré que son activité de smartphones allait survivre. Il semble que le géant chinois de la technologie ne se contente pas de parler. Il savait de quoi il parlait.

Avant les sanctions, les smartphones Huawei étaient sur la bonne voie pour conquérir le monde. Sa domination en Chine semblait également imbattable. Après les sanctions du département américain du commerce, les expéditions de smartphones de Huawei ont commencé à chuter fortement. L’entreprise qui était au sommet du monde ne pouvait même plus se permettre d’être compétitive dans son pays d’origine, et encore plus sur le marché mondial.

La bonne nouvelle ici est que Huawei a connu une croissance raisonnable pour la première fois depuis les sanctions américaines. Cette croissance se trouve être des données sur le marché chinois uniquement. Même sans la 5G, les livraisons de smartphones de Huawei continuent de croître en Chine.

Le rapport de données de la recherche Counterpoint montre que les expéditions de smartphones Huawei en Chine ont connu une croissance de 15 % d’une année sur l’autre. Les données ont été comparées entre le quatrième trimestre de 2022 et la même période de 2021.

En 2021, Huawei a enregistré une part totale de 7 % de l’ensemble des expéditions en Chine. Ce nombre est passé à 9,5 % au quatrième trimestre de 2022, ce qui constitue une amélioration majeure pour une entreprise figurant sur une liste d’entités.

De toutes les indications, la majeure partie de cette croissance provient de la sortie de la série Huawei Mate 50 en octobre. Le téléphone a reçu beaucoup de popularité en raison de son excellent appareil photo, de la technologie de verre Kunlun et du nouveau HarmonyOS 3.

« Huawei s’est remis de sa base basse en 2021, augmentant de 15 % en glissement annuel au quatrième trimestre. Cependant, la marque n’est toujours pas en mesure d’expédier des appareils compatibles 5G, ce qui est une préoccupation majeure pour ses perspectives de vente. Contrepoint a écrit.

Quelle est la voie à suivre pour les smartphones Huawei en 2023 ?

Cette année, Huawei prévoit de lancer un certain nombre de nouveaux smartphones. Ces smartphones incluent les séries Huawei Mate 60 et P60. Huawei a suspendu son double lancement phare traditionnel après l’interdiction. Mais avec la croissance qu’elle commence à voir, la société technologique chinoise a décidé de la ramener. Ce qui indique que nous verrons à la fois la série Mate 60 et la série P60 cette année, au lieu d’en voir une chaque année.

Espérons que le lancement de ces nouveaux smartphones avec d’autres smartphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme aidera Huawei à progresser encore.

Source / Via : Huawei Central